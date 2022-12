Nữ bị can tử vong nghi đột quỵ

Các bác sĩ đã đặt 5 stent để can thiệp mạch vành cho bà Đỏ, nhưng không cứu được người phụ nữ nhồi máu cơ tim cấp.

Khuya 13/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục bàn giao thi thể bà Lâm Thị Đỏ (49 tuổi, ngụ xã An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung) cho gia đình và cơ quan điều tra. Người phụ nữ này bị Công an huyện Cù Lao Dung tạm giam từ đầu tháng 6 đến khi nhập viện vì liên quan vụ mua bán số đề.

Ông Diệp Văn Huyện (chồng bà Đỏ) cho biết cơ quan điều tra bắt tạm giam bà Đỏ ngày 7/6. Sáng 13/12, gia đình được cơ quan điều tra thông báo đến bệnh viện để làm thủ tục phẫu thuật cho bà Đỏ.

"Vợ tôi nhập viện ngày 9/12. Sáng 13/12, công an cho hay để tôi lên ký giấy phẫu thuật tim. Vợ tôi chết lúc 20h26”, ông Huyện nói.

Ông Diệp Văn Huyện trình bày sự việc. Ảnh: Việt Tường.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết lúc bà Đỏ nhập viện, cán bộ công an đi cùng nói bệnh nhân mệt. Sau đó, bà Đỏ bị choáng và bác sĩ phát hiện bệnh nhân hẹp nhiều nhánh của động mạch vành.

Ngày 13/12, bác sĩ đặt 5 stent cho bà Đỏ để cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, do diễn biến bệnh quá nhanh, bà Đỏ đột quỵ rồi tử vong.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan điều tra đã làm đúng các quy định của pháp luật trong quá trình tạm giam và đưa bà Đỏ đi trị bệnh. Chi phí điều trị của bị can sẽ do cơ quan điều tra chi trả.

"Chúng tôi đã cử trưởng công an và một phó bí thư huyện gặp gia đình bệnh nhân để giải thích rõ sự việc", đại tá Sol nói.