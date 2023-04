NSX Siêu tài năng nhí nói về thông tin Trấn Thành bị loại vì lùm xùm

Thông tin Trấn Thành vắng mặt ở Siêu tài năng nhí và người thay thế anh là Đại Nghĩa đang gây xôn xao dư luận. Nhiều khán giả cho rằng lý do khiến Trấn Thành bị thay thế là lùm xùm phát ngôn gây tranh cãi suốt thời gian qua. Một trong những lý do khiến khán giả cho rằng Đại Nghĩa thay Trấn Thành ngồi ghế giám khảo Siêu tài năng nhí là mới đây anh đăng ảnh cùng Hari Won tại trường quay.

Đại Nghĩa viết: “Đã lâu rồi mới lại cùng em quay chung một chương trình mới. Em vẫn trẻ trung và xinh đẹp. Đó là điều anh em mình rất giống nhau”.

Trên trang chính thức, Siêu tài năng nhí thông báo mùa năm nay có 3 giám khảo. Hai người trong số đó là Hari Won và Gil Lê. Giám khảo còn lại chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, ê-kíp từng bật mí khuôn miệng của giám khảo này và cho biết anh là MC từng xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng dành cho thiếu nhi. Từ những thông tin đó cộng hình ảnh chụp cùng Hari Won, khán giả khẳng định giám khảo còn lại là Đại Nghĩa.

Về việc Trấn Thành rời chương trình, Zing liên hệ đại diện nam MC nhưng anh chưa đưa ra câu trả lời. Trong khi đó, đại diện truyền thông của chương trình cho biết mọi thông tin liên quan tới Siêu tài năng nhí được công bố vào cuối tháng 4.

Thời gian qua, Trấn Thành bị chỉ trích vì khóc và nói đời nghệ sĩ khó nuốt trong một họp báo.

"Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ 'hào quang rực rỡ' đi để biết nó là cái gì", Trấn Thành rơi nước mắt, nghẹn ngào lẫn tức tưởi nói trong một sự kiện. Thế nhưng, bên cạnh nỗi đồng cảm, không ít khán giả lại không đồng tình với Trấn Thành.

