Novaland hụt hơn trăm tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Tập đoàn địa ốc này ghi nhận mức lãi 2.182 tỷ đồng trong năm ngoái, giảm hơn 111 tỷ so với báo cáo tự lập và kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán với lợi nhuận sau thuế 2.182 tỷ đồng , giảm 37% so với năm 2021 và đạt hơn 33% mục tiêu đề ra. So với báo cáo trước kiểm toán, lợi nhuận Novaland giảm 111 tỷ đồng .

Ông lớn ngành địa ốc phía Nam ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất hơn 11.150 tỷ đồng , giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt hơn 30% mục tiêu đề ra.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NOVALAND

Nhãn Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 2022 (tự lập) 2022 (kiểm toán) Lãi sau thuế Tỷ đồng 442 1659 2062 3267 3387 3907 3455 2293 2182

Quy mô tổng tài sản vẫn rất lớn đạt hơn 257.700 tỷ đồng , tăng gần 28% so với đầu năm chủ yếu tăng ở tồn kho và phải thu ngắn hạn. Nợ phải trả tăng 32% trong năm vừa qua, trong đó nợ vay tài chính tăng 6% lên mức gần 65.000 tỷ đồng .

Ngoài ra, Novaland còn có gần 16.000 tỷ đồng giá trị người mua trả tiền trước ngắn hạn, gần gấp đôi so với đầu năm.

Trên báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán PwC đưa ý kiến nhấn mạnh tình hình hoạt động kinh doanh của Novaland chịu ảnh hưởng đáng kể từ thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp.

"Tập đoàn đã vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Giả định về hoạt động liên tục phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản vay, nợ trái phiếu sắp đáo hạn cũng như các giải pháp tạo ra dòng tiền", PwC nói về nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Kiểm toán cho biết Novaland có 5.537 tỷ đồng bị giới hạn sử dụng bởi ngân hàng vào cuối năm ngoái. Đến nay, tập đoàn đạt được thỏa thuận để giải phóng số tiền 2.498 tỷ đồng và số tiền còn lại đang trong quá trình thảo luận.

Kiểm toán cho biết Nova Group cam kết hỗ trợ Novaland để duy trì hoạt động liên tục. Ảnh: NVL.

Công ty được chấp thuận phương án phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu NVL cho cổ đông hiện hữu và 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động số tiền khoảng 29.250 tỷ đồng , dùng để tái cơ cấu nợ, thanh toán chi phí lương và đầu tư vào dự án.

Hoạt động tái cơ cấu nợ vay đã có những bước tiến khi Novaland đã thanh toán được 1.985 tỷ đồng cho đến nay. Số dư nợ còn lại đang đàm phán để gia hạn hoặc thanh toán bằng tài sản khác, ban tổng giám đốc tin tưởng đạt được thỏa thuận với các chủ nợ còn lại.

Kiểm toán còn chỉ ra Novaland nhận được sự cam kết hỗ trợ từ cổ đông lớn Nova Group, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhóm công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết để duy trì hoạt động liên tục trong ít nhất 12 tháng tiếp theo.

Ban Tổng giám đốc tin rằng tập đoàn sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong 12 tháng. Do đó, báo cáo tài chính được lập trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục

Lãnh đạo Novaland nói thêm Chính phủ và các Bộ ban ngành đang liên tiếp thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để giúp doanh nghiệp tái cấu trúc nợ và thị trường đang phản ứng tích cực.

"Tập đoàn cũng đang tái cấu trúc toàn diện với sự tư vấn của các công ty tư vấn hàng đầu thế giới nhằm cải thiện tình hình tài chính và tập trung hơn vào hoạt động cốt lõi", công ty giải trình.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh đang tái cấu trúc toàn diện, thay đổi mô hình hoạt động và cơ cấu lại tổ chức để phù hợp với chiến lược thay đổi; đồng thời đưa ra những giải pháp cấu trúc tài chính và thỏa thuận đàm phán các phương án thích hợp để tái cơ cấu nợ.

Công ty đang tập trung xây dựng các dự án trọng điểm, bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho khách hàng, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai các dự án mới; phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý trong thời gian sớm nhất.