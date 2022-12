NovaGroup bán gần 100 triệu cổ phiếu NVL

Cổ đông lớn nhất tại Novaland đã thoái được lượng lớn cổ phần để thu về hàng nghìn tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 30% vốn.

Công ty cổ phần NovaGroup thông báo đã bán thỏa thuận thành công gần 98 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), trên tổng số đăng ký bán bán 150 triệu đơn vị từ ngày 30/11 đến 29/12.

Việc không thực hiện hết số lượng đăng ký là do cơ cấu lại kế hoạch đàm phán và điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường. Giao dịch trên khiến sở hữu của tổ chức này giảm về 572,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 29,38% vốn.

NovaGroup cho biết đã bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư và tổ chức có năng lực tài chính. Lý do chuyển nhượng cổ phần được đưa ra là để tập trung bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các phương án xử lý trái phiếu; đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn do hội đồng quản trị đã thông qua.

Trong khoảng thời gian trên, cổ phiếu NVL biến động quanh 14.000-24.000 đồng, tạm tính theo đó số tiền của thương vụ bán thỏa thuận trên vào khoảng 1.400- 2.400 tỷ đồng .

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NOVALAND

Nhãn NovaGroup Diamond Properties Bùi Thành Nhơn Bùi Cao Nhật Quân Cao Thị Ngọc Sương Khác Tỷ lệ sở hữu % 29.38 10.42 4.96 4.01 2.79 48.44

Ngoài việc bán chủ động, NovaGroup còn bị bán giải chấp hơn 40 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 30/11. Như vậy, tổng khối lượng thực tế bị bán trong giai đoạn đăng ký thoái vốn lên đến 138 triệu cổ phiếu (đạt 92% trên tổng số đăng ký 150 triệu đơn vị).

Với những biến động liên tục thời gian qua, cơ cấu cổ đông Novaland cũng có những thay đổi nhất định. Ngoài NovaGroup thì các cổ đông cá nhân lớn cũng liên tiếp thoái vốn và bị bán giải chấp.

Hiện ông Bùi Thành Nhơn còn sở hữu trực tiếp gần 97 triệu cổ phiếu NVL (4,96% vốn cổ phần). Vợ là bà Cao Thị Ngọc Sương và con trai Bùi Cao Nhật Quân nắm tổng cộng 6,79%. Công ty liên quan là Diamond Properties nắm 10,41% vốn. Theo đó tổng sở hữu của nhóm cổ đông có liên quan này vẫn còn hơn 51,5% vốn Novaland.

Tập đoàn địa ốc này đang tái cấu trúc rất mạnh mẽ trước những thay đổi đột ngột của thị trường. Doanh nghiệp cho biết đang đối mặt với các dự án vẫn bị ách tắc về pháp lý, các kênh dẫn vốn đổ vỡ khi niềm tin nhà đầu tư chưa phục hồi.

Các ngân hàng dừng giải ngân cho các hợp đồng tín dụng đã ký, khách hàng không thể trả tiền mua nhà, các khoản nợ tới hạn chưa có cơ chế ân hạn. Novaland buộc cắt giảm hơn 50% nhân sự, bán rẻ tài sản, giảm thi công một số công trình lớn, công ty có khoảng 32.000 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng nhưng lại không có tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn...

Bên cạnh đó, Novaland cũng quyết định thu hẹp bộ máy lãnh đạo cấp cao khi điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 7 xuống 5 người, đồng thời đang chuẩn bị cho việc bầu bổ sung cựu chủ tịch Bùi Thành Nhơn trở lại HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.