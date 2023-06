Nova F&B ‘bán mình’ cho đối tác Singapore

VinaCapital vừa thu xếp thành công thương vụ mua lại Nova F&B của một đối tác Singapore. IN Hospitality được thuê để vận hành các chuỗi trong hệ thống thời gian tới.

Nova F&B bán mình cho một đối tác ở Singapore. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Nova F&B mới đây đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mới.

Đáng chú ý, bà Ngọc chính là Tổng giám đốc Công ty CP IN Hospitality, chủ thương hiệu trung tâm hội nghị GEM Center và White Palace.

Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ với Tri Thức Trực Tuyến rằng bên mua là một đối tác đến từ Singapore. Thương vụ này do VinaCapital đứng ra sắp xếp.

Theo đó, Nova F&B sẽ chuyển giao các thương hiệu và một số mặt bằng còn hiệu lực thuê. Nhưng nhìn chung, đa số mặt bằng của Nova F&B đang bị tạm dừng do vấn đề pháp lý, chỉ hiếm hoi vài mặt bằng được giữ lại khi chuyển giao.

Chia sẻ với truyền thông, IN Hospitality cũng xác nhận được đối tác ở Singapore thuê để vận hành Nova F&B, chứ không mua lại.

IN Hospitality tiền thân là Công ty PQC Convention, đơn vị sở hữu trung tâm hội nghị GEM Center có quy mô lớn nhất tại khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM. Doanh nghiệp này là đơn vị thành viên của IN Holdings do hai anh em doanh nhân Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hữu Quý thành lập, hiện có vốn điều lệ 510 tỷ đồng .

Bên cạnh GEM Center, IN Holdings còn sở hữu chuỗi trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace từ năm 2007 và nhà hàng The Log Restaurant.

Mới đây, IN Hospitality vừa công bố các chỉ tiêu tài chính năm 2022 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận mức lãi năm ngoái cao gấp 11 lần năm 2021, lên đến 130 tỷ đồng , đồng thời cải thiện chất lượng nợ phải trả về còn 310 tỷ đồng . Mức tăng trưởng này là khá ấn tượng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong ngành dịch vụ đồng loạt sụt giảm mạnh các chỉ số kinh doanh, thậm chí thua lỗ.

Về phía Nova F&B, đây là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực, dịch vụ quản lý và vận hành các thương hiệu trong lĩnh vực F&B tại các dự án do Novaland phát triển.

Hiện danh mục các thương hiệu do Nova F&B quản lý gồm Jumbo Seafood, The Dome Dining &Drinks, Dynasty House Hongkong Dimsum & Hotpot, Saigon Casa Cafe, Phin Deli, Mojo Coffee...

Thời gian gần đây, nhiều cửa hàng thuộc Nova F&B đã thông báo đóng cửa hoặc di dời địa điểm kinh doanh. Nổi bật nhất là các cửa hàng Saigon Casa Café và PhinDeli tại khu vực hồ Con Rùa (quận 1, TP.HCM) đóng cửa từ ngày 23/5. Tuy nhiên hiện tại, bảng hiệu Saigon Casa Café đã được đổi thành Saigon Garden Café với nhận diện thương hiệu hầu như không thay đổi.