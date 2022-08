Nốt trầm của điện ảnh Hollywood

Mùa hè nhộn nhịp qua đi báo hiệu cho khoảng thời gian chững lại của điện ảnh Hollywood vì không có nhiều bom tấn được phát hành.

Tại Flix Brewhouse, chuỗi rạp chiếu phim sang trọng có trụ sở ở Texas, Mỹ, Giám đốc doanh thu Chris Randleman được biết đến với biệt danh Mr. Sunshine.

Gần 3 năm trôi qua với nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Mr. Sunshine vẫn tin các rạp phim sẽ phục hồi trở lại thời kỳ huy hoàng.

Flix Brewhouse được báo cáo đang trên hành trình vực dậy, khi 9 rạp chiếu trải dài khắp miền Nam của hệ thống này thu lợi nhuận cao trong thời gian qua. Vào tháng 6, Jurassic World Dominion, Lightyear, Elvis và bộ phim ăn khách Top Gun: Maverick đã giúp tạo nên tháng thành công nhất trong lịch sử công ty.

"Thật tuyệt vời", Mr. Sunshine bày tỏ trên Variety. Anh chia sẻ thêm: "Không chỉ khán giả trẻ, chúng tôi còn thấy sự trở lại rạp của những nhóm khách hàng lớn tuổi. Tôi hạnh phúc vì điều đó".

Chững lại sau mùa hè nhộn nhịp

Đối với tất cả cụm rạp toàn nước Mỹ, ngành kinh doanh điện ảnh đang được khích lệ bởi sự thành công của Minions: The Rise of Gru (Universal), Thor: Love and Thunder (Marvel) và phim kinh dị về UFO của Jordan Peele, Nope.

Theo Comscore, doanh thu phòng vé mùa hè đạt 3.027 tỷ USD , tăng 134,6% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng kém 17,5% so với năm 2019. Nhìn chung, doanh thu đang trên đà tăng tốc.

Tuy nhiên, Rebecca Rubin - nhà báo mảng phim của Variety - nhìn nhận thái độ lạc quan của Mr. Sunshine hay bất kỳ giám đốc doanh thu nào, cũng đang bị thách thức khi mùa hè sắp qua đi.

Mr. Sunshine đã chia sẻ: "Mùa hè thật tuyệt, chúng ta sắp khép lại khoảng thời gian không cần đau đầu với những con số. Giờ đây, vấn đề không phải mọi người ngại đến rạp, chỉ là chúng tôi không có phim hấp dẫn nào được chiếu vào tháng 8 hoặc tháng 9".

Thor: Love and Thunder là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất mùa hè 2022. Ảnh: Marvel Studios.

Ngay cả trong giai đoạn trước dịch bệnh, mùa thu đến báo hiệu cho sự chững lại của rạp. Từng có những bom tấn bùng nổ trong tháng 8 như Suicide Squad (2016), Crazy Rich Asians (2018) và The Meg cùng Free Guy (2021), nhưng chỉ là quá khứ. Các nhà điều hành rạp chiếu hiện nay cảm nhận rõ bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy họ.

Andrew Elgart, người làm công tác quản lý rạp chiếu phim Cobble Hill ở Brooklyn, cho rằng những nỗi sợ đó không mới.

“Tháng 8 luôn trôi qua chậm rãi. Đó không phải thời gian kinh khủng như dịch Covid-19, chỉ là mọi thứ đang giống như nốt trầm", Elgart chia sẻ.

Kỳ vọng và lo lắng

Số lượng phim phát hành năm nay ít hơn 36,5% so với những năm trước dịch Covid-19, theo thống kê của Comscore.

Mặc dù nhiều tác phẩm được ấn định ngày phát hành, không dự án nào đủ sức công phá phòng vé cho tới khi Black Panther: Wakanda Forever ra mắt vào tháng 11. Vấn đề này khiến chủ phòng chiếu đau đầu.

Sắp tới là sự xuất hiện xen kẽ của phim hài và thể loại sử thi là The Woman King (16/9), Don’t Worry Darling (23/9), Bros (30/9) - những phim được nhận định không thể thiết lập kỷ lục nào. Theo Variety, chỉ bom tấn đình đám Black Adam mới đủ khả năng mang về tối thiểu 50 triệu USD . Phim do The Rock đóng chính dự kiến ra mắt ngày 21/10.

Tạo hình của The Rock trong bom tấn Black Adam. Ảnh: Cinemablend.

Mark O'Meara, chủ rạp chiếu phim ở Virginia, vẫn giữ thái độ lạc quan một cách thận trọng. Ông trả lời Variety: "Tôi hy vọng có vài sự đột phá ngầm".

O'Meara đánh giá cao tác phẩm hài lãng mạn Ticket to Paradise của đạo diễn Ol Parker, được lên lịch chiếu ngày 21/10. Ông tin tưởng vào sức hút của cặp George Clooney và Julia Roberts sẽ đem lại nguồn doanh thu đáng kể.

Dẫu vậy, O'Meara thừa nhận nỗi lo lắng trong những tháng tới. Ông không cần quá nhiều phim bom tấn, song hy vọng khán giả có nhiều chọn lựa phù hợp với nhu cầu họ muốn.

Gắn bó với rạp Cobble Hill đã lâu, Andrew Elgart thất vọng vì thiếu nội dung phim đề cập về tình cảm gia đình. Sau DC League of Super-Pets khởi chiếu cuối tháng 7, tác phẩm lớn hướng đến câu chuyện của cha mẹ và con cái là Lyle Lyle Crocodile. Phim này đến tháng 10 mới ra mắt.

Hướng đi nào cho phim rạp?

Để bổ sung nhiều chọn lựa nhất có thể, nhằm thu hút lượng người mua vé tăng lên, các chủ rạp cho rằng giải pháp khả thi nhất là tăng số lượng phim.

Các nhà điều hành rạp phim nước Mỹ hy vọng Netflix tin vào giá trị của màn hình lớn và cho phép chiếu đồng thời phim trên nền tảng trực tuyến lẫn ngoài rạp.

"Netflix hay các nền tảng trực tuyến vẫn thỉnh thoảng phát hành phim mới ở một số rạp chọn lọc, nhưng hầu hết tựa phim quan trọng của họ không bao giờ được chiếu rộng rãi tại cụm rạp toàn quốc. Đó là bởi vì hãng không muốn tuân theo khung chiếu phim truyền thống - hình thức vốn đã bị hạn chế trong thời kỳ đại dịch", Variety viết.

Về câu chuyện này, Mr. Sunshine nêu quan điểm: "Tôi mong chờ những gì Netflix sẽ làm với Glass Onion: A Knives Out Mystery. Cổ phiếu của hãng có dấu hiệu sụt giảm, nên họ đang tìm mọi cách tạo nên doanh thu. Glass Onion: A Knives Out Mystery là cơ hội tốt để họ làm điều đó".

Glass Onion: A Knives Out Mystery với sự tham gia diễn xuất của Daniel Craig, Edward Norton và Janelle Monáe. Ảnh: Slash Film.

Trong khi đó, những chủ rạp chiếu như Mark O'Meara bận động não cho ý tưởng mới - chẳng hạn chương trình khuyến mãi và các mặt hàng thực phẩm, quà tặng vui nhộn - để tạo nên nguồn thu bên cạnh tiền bán vé.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến bia. Nhưng bây giờ, rạp của chúng tôi phục vụ bia, đồ nướng, thịt gà và cả phô mai mozzarella. Nhiều khách hàng thích các món ăn này", O'Meara cho biết.

Andrew Elgart, người làm công tác quản lý tại rạp chiếu phim Cobble Hill ở Brooklyn, nói hệ thống rạp sẽ duy trì mức giá hợp lý. Vào ngày thứ 3 và thứ 5, giá vé dao động ở mức thấp nhất để thu hút khách hàng.

"Chúng tôi cố gắng giữ giá thấp nhất có thể. Giá vé của chúng tôi thấp hơn vài USD so với các rạp xung quanh. Từng bước một, chúng tôi sẽ đưa bầu không khí rộn ràng trở lại", Elgart nói thêm.