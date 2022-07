Nord Stream 1 hoạt động trở lại

Nga đã tiếp tục quá trình xuất khẩu khí đốt chảy qua đường ống Nord Stream 1 vào hôm 21/7, trái với những lo ngại từ châu Âu rằng Moscow có thể trì hoãn lịch xuất khẩu.

"Nó đang hoạt động", người phát ngôn Nord Stream cho hay, song không nêu chi tiết về lưu lượng khí đốt được vận chuyển. Trước đó, chính phủ nhiều nước châu Âu lo ngại Moscow có thể thay đổi quyết định và trì hoãn lịch xuất khẩu khí đốt, AFP đưa tin.

Đường ống Nord Stream 1 - vốn vận chuyển hơn một phần ba lượng khí đốt mà Nga xuất sang Liên minh châu Âu (EU) - phải dừng vận hành 10 ngày từ hôm 11/7 để bảo dưỡng.

Theo dữ liệu do tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cung cấp, phía Nga sẽ xuất khẩu khí đốt với công suất 530 GWh/ngày. Ông Klaus Mueller, chủ tịch đơn vị quản lý năng lượng tại Đức, cho biết lưu lượng này chỉ đạt 30% công suất của Nord Stream 1.

Đường ống Nord Stream 1 đã hoạt động trở lại trong ngày 21/7. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 6, Gazprom cắt giảm lượng khí đốt qua Nord Stream 1 còn 40% công suất với lý do một turbine do công ty Siemens Energy (Đức) sản xuất đang được bảo trì tại Canada bị chậm trả lại. Mới đây, công ty này cũng tuyên bố tình trạng bất khả kháng, nhằm tránh bồi thường do giảm nguồn cung khí đốt.

Chính phủ Đức bác bỏ quan điểm từ phía Gazprom, cho rằng Nga đang siết chặt nguồn cung để trả đũa các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Moscow phủ nhận việc này và tuyên bố họ là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.