Nội thất Hòa Phát thay đổi tên thương hiệu thành Nội thất The One

Cùng với bộ nhận diện mới, thương hiệu cũng hoạch định những thay đổi về chiến lược để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Sau gần 3 thập kỷ hoạt động, Nội thất Hòa Phát đã trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam. Công ty phát triển 6 ngành hàng chủ đạo là văn phòng, công trình, trường học, y tế, gia dụng, gia đình, cung cấp hàng triệu sản phẩm ra thị trường mỗi năm.

Với mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế tiên phong tại thị trường trong nước và vươn tầm quốc tế, ngày 5/1, Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát công bố quyết định chuyển đổi thương hiệu thành Nội thất The One, cùng tầm nhìn và chiến lược phát triển mới.

Logo mới của Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One.

The One được hiểu nghĩa là số một và cũng là người dẫn đầu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí đồng lòng trong nội bộ và hòa hợp cùng đối tác trên hành trình kiến tạo không gian sống - làm việc tốt hơn cho người Việt.

Bên cạnh đó, thương hiệu The One đặt sứ mệnh chinh phục đỉnh cao bằng nỗ lực đổi mới không ngừng, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

Trong tương lai, Nội thất The One sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, lợi thế về nguồn lực, công nghệ và quy mô của Nội thất Hoà Phát như nhà máy hiện đại, sản phẩm chất lượng cao, nhân sự giàu kinh nghiệm, quy trình hoạt động hiệu quả; từ đó cung cấp các giải pháp, thiết kế sáng tạo phục vụ cộng đồng.

Song song với sự thay đổi về tên gọi, thương hiệu mới còn có diện mạo mới với đường nét thiết kế hiện đại, sáng tạo. Bộ nhận diện này lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn hải đăng toả sáng. Cũng trong năm 2022, Nội thất The One sẽ thí điểm mô hình “cửa hàng chuẩn” - mang những thiết kế hiện đại, tối ưu không gian trưng bày tới các showroom, cũng như đem lại trải nghiệm thân thiện với khách hàng.

Phối cảnh cửa hàng đại lý Nội thất The One với bộ nhận diện mới.

Đổi tên thành Nội thất The One, thương hiệu cam kết tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Tiên phong kiến tạo không gian sống và làm việc tiện ích, hiện đại”, cung cấp các sản phẩm nội thất chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Công ty cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống phân phối rộng khắp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Ban lãnh đạo công ty khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”, phát huy những giá trị cốt lõi của Nội thất Hòa Phát trước đây: Sáng tạo - Khát vọng - Nhiệt huyết - Quan tâm.

Việc Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One và ra mắt bộ nhận diện mới đã khẳng định bước tiến vững chắc cũng như nỗ lực đổi mới không ngừng của thương hiệu. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu hiện tại như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông, ASEAN, Nội thất The One đặt mục tiêu chinh phục các thị trường mới trong tương lai.