Nỗi sợ của Vũ Cát Tường khi công khai đồng tính

Vũ Cát Tường công khai đồng tính vào tối 9/7. Nữ ca sĩ là người nổi tiếng ở Việt Nam hiếm hoi thừa nhận xu hướng tính dục.

- Cô gái được Tường nắm tay bước vào lễ đường sẽ là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm đó. Yêu ai nhớ thông báo cho cả nhà vui lây nha Tường.

- Vũ Cát Tường thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi, dám sống, dám làm, dám yêu và dám thừa nhận. Đâu dễ có một người nổi tiếng dám làm điều đó như Tường.

- Nói ra được đối diện được rồi, thoải mái hơn Tường nhỉ, em thấy cũng rất vui cho câu trả lời đầy dũng cảm này.

...

Đó là một vài trong rất nhiều chia sẻ của khán giả sau màn "come out" (công khai xu hướng tính dục) của Vũ Cát Tường. Ca sĩ sinh năm 1992 là nghệ sĩ hiếm hoi ở showbiz Việt dũng cảm thừa nhận bản thân là người đồng tính.

Quyết định nói ra sau những "nỗi sợ" để được "sống thật với chính mình" trước thềm 30 tuổi của Vũ Cát Tường nhận sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả. Đặc biệt, với cộng đồng LGBT, những chia sẻ của ca sĩ Vết mưa có ý nghĩa trong việc truyền cảm hứng, thúc đẩy những giá trị tích cực, tạo điều kiện cho nhiều cá nhân khác vượt qua lo lắng, mạnh dạn "come out".

Nỗi sợ của nghệ sĩ

Trước thềm bước sang tuổi mới, Vũ Cát Tường có series mang tên 90 ngày trước 30. Ở đó, ca sĩ chia sẻ tất tần tật về những câu chuyện riêng trong cuộc sống đời thường của mình. Khán giả lần đầu chứng kiến từng ngõ ngách trong ngôi nhà mới, thói quen sinh hoạt lẫn phong cách ăn mặc của cô ca sĩ vốn kín tiếng đời tư ở showbiz Việt.

Ở ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời - tuổi 30 - phương châm sống của Vũ Cát Tường là làm điều mình muốn, làm điều mình thích và làm điều mình tự hào. Vì thế, cô đã quyết định công khai một câu chuyện giấu kín suốt nhiều năm. Ca sĩ lần đầu thừa nhận bản thân là người đồng tính.

"Tường không có nhu cầu phải giải thích về bản thân mình. Tường nghĩ sau 30, Tường sẽ nhận được nhiều câu hỏi về 'bao giờ lấy chồng, khi nào lập gia đình'. Nhưng Tường phải nói là 'I'm gay', để mọi người hỏi "bao giờ lấy vợ". Tường sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng", Vũ Cát Tường bộc bạch.

Vũ Cát Tường thừa nhận giới tính thật.

Ca sĩ nói trước đây, không ít người thắc mắc về giới tính thật của cô khi luôn xuất hiện trên sân khấu trong những bộ vest, suit hay blazer cá tính. Nhiều lúc Vũ Cát Tường muốn một lần kể hết về giới tính thật của mình song cô đối diện quá nhiều nỗi sợ hãi.

Dù không kể ra những nỗi sợ hữu hình lẫn vô hình đó, nhưng với một nghệ sĩ như Vũ Cát Tường, việc chia sẻ giới tính thật là điều khó gấp nhiều lần so với người thuộc cộng đồng LGBT khác. Nó đòi hỏi lòng dũng cảm lớn, bởi rất nhiều sóng gió đến cả trước và sau khi công khai xu hướng tính dục.

Trước Vũ Cát Tường, Lynk Lee từng đối diện với vô số chỉ trích, miệt thị khi công khai chuyển giới vào năm 2020.

Ca sĩ trở thành nạn nhân bắt nạt trực tuyến, đối mặt với những bình luận xúc phạm nặng nề của cộng đồng mạng. Không khó để đọc được những bình luận từ công chúng ở thời điểm ấy: "Tại sao lại phải chuyển giới từ nam sang nữ", "Đang yên đang lành tự nhiên lại làm vậy", "Cha mẹ cho sao thì nhận vậy đi", "Không thể chấp nhận Lynk Lee trở thành con gái", "Cứ tiếp tục sống vậy đi, có ai nói gì đâu, sao phải thay đổi"... Số khác cho rằng Lynk Lee công khai giới tính để gây chú ý, đánh bóng tên tuổi.

Lynk Lee đối diện với nhiều chỉ trích khi công khai chuyển giới.

Trong cuộc trò chuyện với Zing, Lynk Lee từng nói cô bị ám ảnh vì những bàn tán, chế giễu, chỉ trích vì ngoại hình mới.

"Tôi cũng suy nghĩ khá nhiều vì trước kia tôi khác, không như bây giờ. Tôi cũng sợ nhiều lời bình luận tiêu cực. Tuy nhiên khi nói được với mẹ và mẹ hiểu thì tôi thoải mái tiết lộ với mọi người. Hơn nữa, tôi bị chửi nhiều nên cũng quen rồi. Chỉ khi nào nghe thấy những lời không đúng về mình thì muốn thanh minh thôi. Tính tôi không muốn ai hiểu sai về mình, tội lắm", ca sĩ bộc bạch.

Để thay đổi cái nhìn của cộng đồng, giọng ca Buồn thì cứ khóc đi thậm chí còn chi hơn một tỷ đồng, sẵn sàng chịu đau đớn để phẫu thuật thay đổi nhiều bộ phận trên cơ thể, chấp nhận khả năng mất cả giọng hát.

Tương tự Lynk Lee, Lê Thiện Hiếu đối diện với không ít khó khăn khi công khai giới tính. Ca sĩ gặp áp lực từ gia đình với người bố luôn căng thẳng vì chuyện Lê Thiện Hiếu lúc nào cũng tự nhận mình là con trai khi còn nhỏ. Anh thậm chí bị người thân đưa đi khám bệnh, để "định hướng lại tư tưởng".

Tất cả số tiền kiếm được, giọng ca Ông bà anh đều dồn vào việc phẫu thuật chuyển giới. Những ca mổ phần trên kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nỗi sợ dao kéo, chấp nhận giảm sức khỏe, tuổi thọ... luôn ám ảnh anh cho đến thời điểm hiện tại.

Kể ra để thấy, hành trình đi đến "come out" chưa bao giờ là con đường dễ dàng, bằng phẳng, đặc biệt là với nghệ sĩ. Nó thậm chí được đánh đổi bằng nước mắt, mồ hôi lẫn máu. Nhưng tại sao họ vẫn chấp nhận mọi khó khăn, chỉ trích để thừa nhận giới tính trước cộng đồng.

Ai cũng mưu cầu hạnh phúc

Theo khảo sát của hai nhà tâm lý học John Pachankis và Richard Branstrom tại Hiệp hội tâm lý Mỹ ở 28 nước, việc "come out" phụ thuộc vào việc người đó đang sống trong môi trường có cởi mở với cộng đồng LGBT+ hay không.

Trở lại với câu hỏi: "Vì sao dù đối mặt với nhiều nỗi sợ, nghệ sĩ vẫn dũng cảm công khai xu hướng tính dục?", Vũ Cát Tường chia sẻ: "Câu chuyện Tường là ai, yêu trai hay yêu gái, Tường không giấu nhưng cũng chưa một lần nói rõ vì Tường có quá nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, Tường nhận ra là trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm".

Lynk Lee cũng từng nói tương tự: "Quãng thời gian hơn 30 năm phải gồng mình mệt mỏi đã thực sự kết thúc. Tôi từng nhận được nhiều lời tỏ tình từ con gái nhưng phải từ chối và cho biết chỉ coi cô ấy như em gái. Làm sao có thể lừa dối trong chuyện tình cảm được. Giờ thì, tôi đã quen dần với cuộc sống của một cô gái. Như bất cứ ai, tôi cũng mưu cầu hạnh phúc".

Ricky Martin từng bị trầm cảm trước khi công khai giới tính thật.

Ở góc độ tâm lý học, việc Vũ Cát Tường hay Lynk Lee vượt qua được nỗi sợ và dũng cảm công khai xu hướng tính dục là một bước tiến lớn trong tư tưởng. Hai cụm từ "sống thật với chính mình", "mưu cầu hạnh phúc" nói ra có vẻ hơi vĩ mô song lại chính là những ước ao, mong muốn thầm kín của những cá nhân thuộc cộng đồng LGBT+.

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nghệ sĩ trên thế giới khi công khai giới tính thật đều đến từ một lý do chung là muốn sống thật với chính mình.

Sau nhiều năm bị trầm cảm, khổ sở vì không dám công khai xu hướng tính dục, Ricky Martin chính thức "come out" thông qua cuốn hồi ký Me: Ricky Martin vào năm 2011. Thời điểm chấp nhận sự thật bản thân là đồng tính luyến ái, nam ca sĩ đã bật khóc vì sung sướng, hạnh phúc, theo NBC News.

"Tôi là người đồng tính may mắn trên thế giới. Những năm tháng sống trong bóng tối khiến tôi mạnh mẽ hơn, học cách chấp nhận con người mình. Tôi luôn đấu tranh với những câu hỏi: Tôi có phải là người đồng tính? Tôi là người song tính hay sao?... Cuối cùng, tôi chấp nhận sự thật bản thân là đồng tính luyến ái. Tôi đã vỡ òa khi được sống là chính mình", ngôi sao Livin 'la Vida Loca chia sẻ trên Rolling Stone.

Khi công khai là người chuyển giới vào tháng 12/2020, Elliot Page cũng chia sẻ cảm xúc tự hào, hạnh phúc.

"Tôi là người chuyển giới, đại từ nhân xưng là anh/họ và tên tôi là Elliot. Tôi cảm thấy may mắn khi được nói ra điều này. Tôi không thể diễn tả cảm giác tuyệt vời khi cuối cùng cũng được là chính mình", anh bày tỏ.

Sau khi dũng cảm công khai xu hướng tính dục, Elliot Page lẫn Ricky Martin đều là những nghệ sĩ dùng sự nổi tiếng của mình để ủng hộ cộng đồng LGBT+. Họ không ngừng đấu tranh trước những bất công của xã hội dành cho người đồng tính, chuyển giới.