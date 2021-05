Nơi nào được mệnh danh 'Tuyệt tình cốc miền Trung'?

7. Những điểm check-in nào được xem là Tuyệt tình cốc ở Việt Nam? Hồ Thăng Hen, động Am Tiên, Đầm Sen, hồ Tà Pạ

Núi Trại Sơn, hồ Tà Pạ, hồ Tuyền Lâm, động Am Tiên

Hồ Thăng Hen, động Am Tiên, núi Trại Sơn, hồ Tà Pạ Hồ Thăng Hen (Cao Bằng), động Am Tiên (Ninh Bình), núi Trại Sơn (Hải Phòng), hồ Tà Pạ (An Giang) là những Tuyệt tình cốc ở Việt Nam hút giới trẻ check-in. Sở hữu bức tranh thiên nhiên hữu tình, những địa điểm này là phông nền hoàn hảo cho các bức ảnh sống ảo. Chèo thuyền, thám hiểm, leo rừng... là các hoạt động phổ biến ở những khu du lịch này. Ảnh: Mh_hangg.