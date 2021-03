Nỗi lo lớn nhất của tuyển Việt Nam

Thời tiết trở thành thách thức lớn nhất với thầy trò Park Hang-seo, khi phải đá các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 tại UAE vào tháng 6.

"Điều kiện sân bãi, nơi nghỉ... đều rất tuyệt vời, trừ cái nóng gay gắt", cựu HLV Steve Darby, người từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 2001, mở đầu cuộc trò chuyện với Zing.

Ông Darby có 2 năm làm việc trên đất Bahrain và từng dẫn dắt ĐTQG nước này chạm trán UAE của HLV Don Revie. Vì vậy, chiến lược gia người Anh ít nhiều am hiểu điều kiện thời tiết ở UAE.

"Khí hậu ở UAE hoàn toàn khác những quốc gia thuộc Đông Nam Á. Độ ẩm ở đây thấp hơn nhiều. Sẽ rất khó để một đội bóng có thể chơi pressing. Thông thường, đối thủ tới UAE thi đấu sẽ chọn giải pháp phòng ngự chặt bên sân nhà", cựu thuyền trưởng người Anh cho biết thêm.

UAE của HLV Van Marwijk từng thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Jurgen Streppel, người từng dẫn dắt CLB Al Jazira của UAE, có chung quan điểm với ông Darby. "Ở đó nóng lắm. Nhiệt độ có khi lên đến 50 độ C. Gần như rất khó để có thể thi đấu tại đây. Các cầu thủ sẽ mất rất nhiều sức", nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh với Zing.

Ryutaro Karube, cựu tiền vệ CLB Sài Gòn, đã được trải nghiệm "cái nóng" ở UAE. Anh kể: "Khi còn khoác áo đội U16 Nhật Bản, tôi từng đến UAE tập luyện. Thời tiết thật sự rất nóng. Chỉ khi đêm xuống, mọi thứ mới dễ chịu hơn đôi chút".

Trang Weather Atlas nhận định tháng 6 là cao điểm nắng nóng ở UAE, với nhiệt độ trong khoảng thấp trung bình là 30,7 độ C và cao trung bình là 38,1 độ C. Thống kê ghi nhận trong tháng 6, có những thời điểm nhiệt độ tại UAE lên tới hơn 40 độ C.

UAE lại là địa điểm mà đội tuyển Việt Nam phải thi đấu các trận còn lại thuộc vòng loại World Cup 2022. Thầy trò Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

"Thách thức đang chờ tuyển Việt Nam. Những trận đấu ở đây sẽ rất khó khăn. Khi các cầu thủ chạy được 1 vòng sân, họ sẽ mất ít nhất 1 phút để hồi phục năng lượng", ông Streppel nêu quan điểm.

Theo dự báo của The Weather Channel, nhiệt độ tháng 6 trong 3 ngày diễn ra các trận đấu của tuyển Việt Nam dao động từ 26 độ C đến 38 độ C. Nếu nhiệt độ thực tế không sai lệch quá nhiều so với dự đoán, tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải thi đấu dưới cái nóng.

Thử thách cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo sớm xuất hiện. Thế nhưng, cựu HLV Darby tin rằng với một sự chuẩn bị tốt, đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua được khó khăn là nắng nóng.

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 trận. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành 6 điểm ở 3 trận cuối để chắc suất vào vòng loại tiếp theo.