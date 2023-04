Nơi liên tục ghi nhận kỷ lục nắng nóng đầu hè

Qua hai đợt nắng nóng đầu mùa, Tây Bắc Bộ liên tục xác lập kỷ lục về nhiệt độ. Với 42,8 độ C, Mường La (Sơn La) ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc của trạm.

Ngày 20/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hai ngày qua, khu vực Tây Bắc Bộ liên tục ghi nhận các mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, chạm mức nắng nóng gay gắt.

Riêng tại Sơn La, khu vực Mường La và Sông Mã có hai ngày đều ghi nhận mức nhiệt trên 41 độ C. Với nhiệt độ đạt mức 42,8 độ C ở Mường La vào ngày 18/4, miền Bắc ghi nhận thêm một kỷ lục mới về nhiệt độ trong mùa hè năm nay.

Theo đó, đây là mức nhiệt cao nhất trong tháng 4 và cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc trạm khí tượng Mường La.

Trước đó trong đợt nắng nóng xảy ra ngày 22/3, khu vực trên cũng ghi nhận mức nhiệt 39,3 độ C, cao nhất trong cùng kỳ 8 năm qua.

Ở giai đoạn này, hàng loạt trạm quan trắc ở miền Bắc có nhiệt độ cao nhất vượt giá trị lịch sử trong tháng 3, bao gồm: Kim Bôi, Lạc Sơn, TP Hòa Bình (Hòa Bình); TP Lào Cai, Phố Ràng (Lào Cai); Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sơn Động (Bắc Giang), Hoài Đức (Hà Nội), Cúc Phương (Ninh Bình).

Như vậy, chỉ mới bước vào giai đoạn đầu hè, miền Bắc đã liên tục xác lập các kỷ lục về nhiệt độ qua hai đợt nắng nóng. Hiện tượng này đang tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, với trọng tâm là Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên.

Dự báo mức nhiệt cao nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 21/4 Ngày 22/4 Ngày 23/4 Ngày 24/4 Ngày 25/4 Ngày 26/4 Ngày 27/4 Hà Nội độ C 35 36 34 31 26 25 28 Sơn La

38 38 37 34 32 27 30 Nghệ An

39 39 36 33 29 26 28

Trên thực tế, thời tiết miền Bắc đang có sự chênh lệch giữa các khu vực. Trong khi Tây Bắc Bộ nắng nóng trên 38 độ C, thời tiết ở Đông Bắc Bộ vẫn tương đối dễ chịu trong những ngày qua, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, trời nhiều mây, ít nắng.

Hôm nay (20/4), kết quả quan trắc nhiệt độ lúc 13h cho thấy nắng nóng bắt đầu dịu dần ở Tây Bắc Bộ. Khu vực Mường La ghi nhận mức nhiệt 38 độ C, thấp hơn 4 độ C so với một ngày trước; trong khi các khu vực khác dưới 37 độ C.

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4.

Những ngày tới, nhiều nơi tiếp tục có nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nắng nóng trong ngày kéo dài từ 10h đến 18h, cao điểm vào khung giờ từ 13h đến 16h.

Từ ngày 24/4, nắng nóng dịu dần. Sau đó, nhiều khả năng, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa, giảm nhiệt.

Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có thể tăng nhiệt trong ngày 21-22/4 với mức cao nhất 35-36 độ C. Nắng nóng ở khu vực này xảy ra cục bộ, chỉ kéo dài từ 12h đến 15h hàng ngày.

Cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến hết tháng 4, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện nắng nóng, hầu như không có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng nắng nóng sẽ gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào tháng 5. Từ tháng 6 trở đi, khi ENSO dần chuyển sang pha nóng (El Nino), miền Bắc nhiều khả năng sẽ trải qua mùa hè khắc nghiệt với nhiều ngày nóng gay gắt hơn so với năm 2022.