Nổi da gà và những phản ứng thú vị của cơ thể

Mí mắt co giật: Các nhà nghiên cứu không chắc chắn lý do mí mắt co giật theo thời gian. Những cơn co thắt nhỏ này thường vô hại và có thể liên quan việc uống quá nhiều cà phê, cảm thấy mệt mỏi hoặc trải qua các tình huống căng thẳng. Ảnh: Bangkokhospital.