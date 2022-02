Nỗi buồn của điện ảnh Hàn Quốc

Tình hình phòng vé ở Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Dịch Covid-19 khiến doanh thu phim rạp giảm mạnh từ năm 2020 đến nay.

Sau gần hai năm Parasite giành 4 tượng vàng Oscar danh giá, điện ảnh xứ Hàn vẫn không thể tận dụng tối đa hiệu ứng chiến thắng từ tác phẩm này do bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19.

Tình trạng bất ổn của điện ảnh trái ngược hoàn toàn với sự phát triển hưng thịnh của các lĩnh vực giải trí khác. Năm 2021, Hàn Quốc có những từ khóa hot là "BTS", "BlackPink" và "Squid Game". Cuối tháng 1/2022, ứng dụng trực tuyến tiếp tục lên ngôi với tác phẩm All of Us Are Dead chiếu trên Netflix.

Thoạt nhìn, năm 2022 có khả năng mang đến những điều tuyệt vời cho phim chiếu rạp khi gần như tất cả đạo diễn hàng đầu xứ Hàn thông báo đã hoàn thành tác phẩm. Tuy nhiên, theo Variety, viễn cảnh thành công vẫn xa tầm với.

Tạp chí Mỹ viết: "Thời gian khó khăn vẫn tiếp tục kéo dài, khả năng rạp chiếu trở lại bình thường như cũ ngày càng thấp. Nhận định này đặc biệt đúng với thị trường Hàn Quốc, nơi doanh thu từ rạp chiếu chiếm phần lớn doanh thu dự kiến của một bộ phim lẻ".

Những con số đáng thất vọng

Hệ thống rạp ở Hàn Quốc cố gắng trở lại bình thường vào quý IV/2021 trong thời điểm những hạn chế do chính phủ đặt ra đã được thu hẹp. Đến tháng 12/2021, biến chủng Omicron xuất hiện ngáng đường khán giả đến rạp và khiến các phim nội địa như Emergency Declaration và The Policeman’s Lineage phải hoãn lịch chiếu.

Variety cho hay tổng doanh thu phòng vé tháng 1/2022 của Hàn giảm xuống chỉ còn 40% so với cùng kỳ năm 2020. Con số này tạo nên viễn cảnh ảm đạm tại quốc gia từng là thị trường phòng vé lớn thứ 4 thế giới.

The Policeman's Lineage - tựa phim tâm lý tội phạm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của hãng Acemaker Movies - được xem là phép thử đáng tiếc. Bộ phim chuyển thời gian phát hành từ tháng 12/2021 sang ngày 5/1/2022 và chỉ thu về 5,56 triệu USD .

CJ Entertainment cũng có bước đi mạo hiểm khi phát hành đồng thời tác phẩm rom-com Happy New Year ở rạp và trên nền tảng trực tuyến Tving. Phim không bán nổi 2 triệu USD tiền vé, số lượng xem trực tuyến vẫn chưa được công bố.

Lee Dong Wook (phải) trong một cảnh lãng mạn của phim Happy New Year. Ảnh: IMDb.

Cuối tháng 1 chứng kiến hai phép thử khác là The Pirates: The Last Royal Treasure (phần tiếp theo của The Pirates năm 2014) và phim chính trị The Kingmaker.

Trong đó, quá trình sản xuất phần phim The Last Royal Treasure bị gián đoạn vì Covid-19 nên lịch phát hành cũng trễ hơn kế hoạch. Ban đầu, phim dự kiến ra mắt vào dịp lễ Chuseok (tháng 9/2021) nhưng sau đó bị trì hoãn đến tháng 1/2022.

Sau 8 ngày ra rạp, The Last Royal Treasure được nhận định là tác phẩm nội địa tốt nhất đến nay. Song, doanh thu phim cũng chỉ 7,1 triệu USD vào kỳ nghỉ lễ trong khi phí sản xuất lên đến 20 triệu USD . Nếu so với 64 triệu USD của phần trước, The Last Royal Treasure thực sự là nỗi thất vọng.

Các nhà phân phối phim của Hàn Quốc ước tính có khoảng 100 đến 200 phim địa phương đã hoàn tất ghi hình, đang chờ thời điểm thích hợp phát hành. Hai công ty lớn CJ Entertainment và Lotte có khoảng 20 dự án sẽ ra mắt năm nay.

Kim Yun Jeong - đại lý phân phối phim của Finecut - cho biết: "Những phim chưa ấn định ngày ra rạp có thể đang dành thời gian nhiều hơn cho khâu chăm chút hậu kỳ. Dẫu vậy, hãy xem The Kingmaker như bài học kinh nghiệm".

The Kingmaker lấy bối cảnh những năm 1980, mô tả giấc mơ thay đổi thế giới của một chính trị gia với chiến dịch tranh cử xuất sắc. Đoàn phim đã hoàn thành các cảnh quan trọng từ cách đây hai năm và được chọn phát hành trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Phim mở màn ở vị trí thứ hai nhưng thu về chưa đến 4 triệu USD trong tuần đầu tiên.

Phim chiếu rạp yếu thế hơn nền tảng trực tuyến

Chia sẻ trên Variety, giới chuyên gia nhận định phim nội địa trụ lại rạp càng lâu thì nhà sản xuất càng trở nên yếu thế.

"Những công ty lớn không phải là kho vàng vô đáy. Họ không đủ tự tin chi tiền sản xuất các phim trì trệ lịch phát hành, họ không muốn rơi vào thế bị động. Đối với nhà sản xuất vừa và nhỏ, họ tìm cách bán phim cho nền tảng OTT, như Netflix chẳng hạn", nhà sản xuất Jonathan Kim phát biểu.

Jonathan Kim nhấn mạnh xu hướng làm phim tại Hàn đã chuyển từ điện ảnh sang truyền hình dài tập.

Theo Variety, nhà phân phối phim rạp chịu lỗ nặng gần hai năm nay. Từ tháng 7-9/2021, CJ-CGV báo cáo thâm hụt 65,7 triệu USD dù đã tăng số lượng rạp chiếu. Thống kê cho biết tổng doanh thu tất cả phim rạp Hàn Quốc vào năm ngoái chỉ đạt 149 triệu USD , quá thấp so với 937 triệu USD của năm 2019.

Trong khi điện ảnh tuột dốc, truyền hình Hàn lại ăn nên làm ra. Nhờ Hellbound, Kingdom và Crash Landing on You, số lượng xuất khẩu và giá trị của nội dung truyền hình đã tăng lên.

"Những nhà sản xuất đủ nhanh nhẹn để xoay chuyển tình thế khi cho ra đời hàng loạt tác phẩm phát trực tuyến ăn khách", tạp chí Mỹ bình luận.

All of Us Are Dead đang là tác phẩm Hàn Quốc ăn khách trên nền tảng Netflix. Ảnh: Netflix.

Hàn Quốc thuộc nhóm quốc gia sở hữu thị trường phát trực tuyến hấp dẫn nhất thế giới. Hàng loạt ông lớn gồm Disney, Apple và HBO đang đua nhau rót vốn vào nội dung tiếng Hàn. Họ muốn đối đầu trực tiếp với các nền tảng địa phương Tving, Watch và Waave.

Sau thành công của Squid Game, Mỹ cũng tỏ ra thèm khát nội dung và nhân sự tài năng của quốc gia châu Á. Bằng chứng là Netflix đã cho phát hành nội dung Hàn Quốc tại 190 quốc gia và đạt được những con số ấn tượng.

All of Us Are Dead - bom tấn mới nhất lấy đề tài xác sống của Hàn Quốc - đã vươn lên vị trí top 1 Netflix toàn cầu sau 8 ngày ra mắt. Nhà sản xuất Jonathan Kim lý giải về sức hút của phim: "Các diễn viên đều là ẩn số, khán giả yêu thích mạch câu chuyện và dành sự kỳ vọng lớn cho tác phẩm này".