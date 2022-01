'No Way Home' thu 1,37 tỷ USD

"Spider-Man: No Way Home" hiện thu được 1,37 tỷ USD trên toàn cầu. Tác phẩm về siêu anh hùng nhả tơ đang lập nhiều kỷ lục doanh thu.

Theo Variety, dịp cuối tuần là cơ hội để Spider-Man: No Way Home củng cố vị thế thống trị phòng vé. Đây là cuối tuần thứ ba liên tiếp tác phẩm của Sony đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu. Với 52,7 triệu USD vào cuối tuần, doanh thu nội địa của phim nâng lên mức 609 triệu USD .

Thành tích trên đưa No Way Home vào top 10 phim có doanh thu nội địa cao nhất lịch sử. Phim về siêu anh hùng nhả tơ thay thế vị trí của Incredibles 2 ( 608 triệu USD ), dự định thay thế vị trí thứ 8 và 9 của The Avengers ( 623 triệu USD ) và Star Wars: The Last Jedi ( 620 triệu USD ).

Spider-Man: No Way Home đang lập nhiều kỷ lục về doanh thu. Ảnh: Sony.

Trên toàn cầu, Spider-Man: No Way Home thu về 1,37 tỷ USD , vượt qua Black Panther ( 1,34 tỷ USD ) để trở thành bộ phim lớn thứ 12 trong lịch sử. Thành công của phim có công từ phòng vé quốc tế với 759 triệu USD .

Với thành tích hiện tại, No Way Home phá kỷ lục hai phần phim trước đó do Tom Holland đóng chính. Bộ phim phát hành năm 2021 cũng là tác phẩm thành công nhất trong loạt phim Người Nhện (do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai). Đồng thời, đây cũng là bộ phim ăn khách nhất từng được Sony phát hành.

Vào cuối tuần, tác phẩm được PR rầm rộ The Matrix Resurrections rớt xuống vị trí thứ 5. Phim thu về 3,8 triệu USD từ 3.552 cụm rạp vào cuối tuần. Đây là mức sụt giảm 64% so với lúc khởi chiếu. Chiến lược phát đồng thời tại rạp và trên ứng dụng phát trực tuyến của Warner Bros. không thành công như mong đợi.

Tom Holland (thứ hai từ trái sang) là Người Nhện mang về doanh thu nhiều nhất cho Sony. Ảnh: iMDb.

Sau một năm vật lộn, tổng doanh thu nội địa năm 2021 đạt 4,4 tỷ USD , theo Comscore. Tuy tăng 91% so với năm 2020 nhưng con số 4,4 tỷ USD giảm đến 61% so với năm 2019.

Ngành công nghiệp điện ảnh đang trong quá trình phục hồi. Variety kỳ vọng những tựa phim bom tấn chuẩn bị ra rạp như Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Avatar 2, Jurassic World: Dominion và Mission: Impossible 7 giúp phòng vé phục hồi như mức trước đại dịch.