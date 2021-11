‘No Time to Die’ - lời chia tay Daniel Craig và cuộc chiến ở Hollywood

Tài tử Anh khép lại 15 năm hóa thân James Bond bằng một bộ phim đẩy cao những mâu thuẫn nội tâm và giá trị con người của nhân vật.

Thể loại: Hành động

Đạo diễn: Cary Joji Fukunaga

Diễn viên: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw

Đánh giá: 7,5/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

No Time to Die là một dự án đặc biệt trong loạt phim về 007. Đây là phim điện ảnh thứ 25 trong thương hiệu, đồng thời là lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai điệp viên huyền thoại. Tác phẩm đã trải qua nhiều gian nan, từ khâu sản xuất với việc đổi đạo diễn, tai nạn phim trường, đến khâu phát hành với các lần dời lịch vì Covid-19.

Sau thất bại tương đối của Spectre (2015), các nhà sản xuất đứng trước nhiệm vụ phải làm ra một bộ phim xuất sắc để kéo lại thương hiệu. Công việc này càng thêm khó khi đạo diễn Danny Boyle rời dự án do mâu thuẫn sáng tạo. Người thay thế - đạo diễn Cary Joji Fukunaga - chắc chắn gặp áp lực trong việc tạo dấu ấn cho tác phẩm.

Giữa thời đại khán giả đang mê mệt dàn người hùng đa sắc của Marvel, còn loạt Mission: Impossible liên tục biến hóa về công nghệ, liệu một người hùng cổ điển như 007 có gì mới mẻ?

Từ chỗ bị phản đối lúc mới nhận vai 007, Daniel Craig dần chiếm được tình cảm của khán giả.

Sau diễn biến trong Spectre (2015), James Bond (Daniel Craig) đang ở cùng người yêu là Madeleine (Léa Seydoux). Anh bất ngờ bị một nhóm sát thủ tấn công và nghi ngờ bạn gái phản bội. Bond rời xa cô, nghỉ hưu và không còn liên lạc với tổ chức của mình.

5 năm sau, khi đang ở Jamaica, Bond được đặc vụ CIA tên Felix Leiter (Jeffrey Wright) nhờ giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc. Do nhiệm vụ hệ trọng, anh quay lại con đường điệp viên và phát hiện nhiều bí mật về thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt Heracles. Địch thủ lần này của Bond là Lyutsifer Safin (Rami Malek), một trùm khủng bố lòng đầy thù hận.

James Bond cảm xúc và vòng xoáy thời gian ở Hollywood

Trước đây, loạt phim James Bond thường có nội dung khá độc lập giữa các phần. Nhưng từ khi Daniel Craig đóng chính, các nhà sản xuất đã tạo ra một câu chuyện liền mạch và gắn kết diễn biến. Điều đó đã giúp Fukunaga tạo ra một tập phim giàu cảm xúc, dựa trên hoạt động lẫn các mối quan hệ của Bond.

James Bond trong No Time to Die vẫn là người đàn ông nhớ đến nàng Vesper Lynd trong Casino Royale. Cảnh anh đứng trước ngôi mộ người yêu quá cố là một trong các khoảnh khắc “con người” và dễ bị tổn thương nhất của chàng điệp viên. Sự xúc động tinh thần đó bất ngờ được tiếp nối bằng sự tổn thương thể chất, qua một cuộc ám sát nhắm về Bond, cũng là lúc các màn hành động gay cấn của bộ phim bắt đầu.

Daniel Craig và bóng hồng Ana de Armas.

Sự kết nối của No Time to Die đến Casino Royale là lựa chọn thích hợp để bắt đầu hành trình cảm xúc của Bond. Bởi bộ phim năm 2006 có lẽ là lần đầu chàng điệp viên bị cắt một vết thương sâu về cảm xúc. Trong ba phim tiếp theo, thỉnh thoảng bóng ma của nỗi đau đó vẫn hiện về, ẩn sau vẻ hào nhoáng, phong trần của anh.

No Time to Die là một nhan đề thú vị cho lần 25 James Bond bước lên màn bạc, ngụ ý cho cuộc chiến của chàng điệp viên với thời gian. Trong các nhiệm vụ, trận chiến đó thường là cố để nhanh hơn đối thủ một chút, hoặc chạy đua với giờ hẹn để phá một quả bom hay thiết bị nào đó - mô típ đã quá quen thuộc trong phim hành động.

Ở tầng nghĩa sâu hơn, đó là cuộc chạy đua của con người với dòng thời gian bất tận. James Bond của Daniel Craig rõ ràng đã già đi qua năm tháng, thậm chí có vẻ kém linh hoạt hơn. Trong phim, anh lần đầu gặp Nomi (Lashana Lynch), điệp viên 007 mới và đại diện cho sự trẻ trung. James Bond giờ là một người “già” phải vật lộn trong thế giới mới, hay đó là ẩn dụ cho chính thương hiệu này giữa lòng Hollywood hiện tại?

Về cốt lõi, No Time to Die là câu chuyện về một người đàn ông phải cố bỏ lại nhiều thứ phía sau. Bond cố bỏ Vesper vào quá khứ, bỏ lại Madeleine theo nghĩa đen và rồi muốn bỏ lại cả sự nghiệp điệp viên của mình. Loạt cảnh anh chống trả đám sát thủ ở hồi một ngập tràn sự hưng phấn của tốc độ và súng đạn. Nhưng khoảnh khắc anh quyết tâm rời khỏi Madeleine sau đó mới thật là cao trào của cảm xúc, được đạo diễn xây dựng hài hòa bằng chuyển động của chuyến tàu và biểu cảm của Léa Seydoux.

Rami Malek trong vai phản diện.

Các hóa thân trước đây của điệp viên MI6 nổi tiếng với sự bảnh bao, đào hoa, thậm chí hơi vênh váo cả trong tình huống xấu nhất. Từ khi “nhậm chức”, Craig đã khai thác nhiều hơn về nội tâm nhân vật. James Bond cũng trải qua những cảm xúc rất con người, đặc biệt là sự mất mát như trong Casino Royale và Skyfall.

Ở phần này, yếu tố đó càng được đẩy cao hơn khi Bond phải đứng trước các lựa chọn rất cá nhân. Hồi kết của phim sẽ gây xúc động với nhiều khán giả, bởi Daniel Craig đã hoàn thành vai diễn theo đúng những giá trị được thiết lập cho nhân vật. Đó là một chàng điệp viên gần với đời thường, một kẻ mệt mỏi nắm “quyền được giết”, hay một người đàn ông đã nhận ra di sản của mình.

Hành động đẹp mắt và điểm trừ vai phản diện

Đạo diễn Fukunaga đã xử lý các pha hành động đủ chắc tay để xứng tầm thương hiệu 007. Trường đoạn rượt đuổi ban đầu có thể là hấp dẫn nhất phim với yếu tố bất ngờ, màn lái xe ngoạn mục của Bond cùng cách giải quyết tình huống thú vị. Thị trấn cổ kính Matera, với ánh nắng vàng của miền Nam Italy và những con đường lát đá, là bối cảnh cho trận chiến dữ dội này.

Sau đó, fan của Bond sẽ tiếp tục được chiêu đãi bằng nhiều pha chiến đấu đã mắt, kết hợp với những thiết bị độc đáo luôn là điểm nhấn trong loạt phim. Ở tuổi ngoài 50, Daniel Craig vẫn giữ vững phong độ với vai diễn. Tài tử sinh năm 1968 thậm chí từng bị một chấn thương và phải phẫu thuật khi đang quay phim ở Jamaica.

Daniel Craig cũng xứng đáng với những lời khen về diễn xuất. Được đặt vào một câu chuyện phù hợp, tài tử bộc lộ được những cung bậc cần thiết của nhân vật. Craig thổi hồn vào những màn đánh đấm những cảm xúc nhất định, nổi bật là cảnh anh giáp mặt Safin trong một tình thế ngàn cân treo sợi tóc rất đặc biệt với James Bond.

Lashana Lynch (trái) và Léa Seydoux.

Hai diễn viên nữ Lashana Lynch và Ana de Armas tỏ ra là những bổ sung đáng giá cho loạt phim. Lynch mang cá tính mạnh mẽ, hiện đại của một người kế thừa danh hiệu 007. Sự đối chọi rồi hợp tác trên màn ảnh của cô với Daniel Craig tạo ra nhiều phân cảnh lôi cuốn. Còn Ana de Armas có thể khiến người xem tiếc khi vai diễn thú vị nhưng thời lượng quá ít. Sao nữ hóa thân một nữ đặc vụ CIA hỗ trợ Bond, có các màn đánh đấm ra trò và phong thái yêu kiều.

Tuy nhiên, Rami Malek là sự thất vọng dù tài năng của anh là không thể phủ nhận sau giải Oscar với Bohemian Rhapsody (2018). Safin có tạo hình rất ngầu với chiếc mặt nạ và thái độ ung dung. Nhưng xung đột của hắn ta với Bond không đủ mạnh để tạo ra một trận chiến đáng nhớ, dù kịch bản đã cố thiết lập một đường dây liên hệ cá nhân giữa họ thông qua một nhân vật khác.

Nhân vật Safin khá lép vế so với Le Chiffre (Mads Mikkelsen của Casino Royale), một kẻ nguy hiểm và quyến rũ, hay Raoul Silva (Javier Bardem của Skyfall), một kẻ đủ sức tra tấn tinh thần Bond. Safin chỉ đơn giản là ở đó, tạo nên một số trở ngại cho Bond, còn Rami Malek chưa làm được gì nhiều để nâng tầm vai diễn. Phần động cơ của nhân vật cũng rơi vào mô típ đại trà của dòng phim hành động.

Do đó, cuộc đối đầu trung tâm trong phim có vẻ giữa Bond và những vấn đề của chính mình hơn. Sau một số tình tiết dài dòng quá mức ở giữa phim, Fukunaga và Craig cũng đưa được câu chuyện đến một cái kết trọn vẹn.

Có thể nói, Daniel Craig đã có lời chia tay đẹp và nhân vật của anh cũng là chàng 007 đầu tiên đi hết hành trình cảm xúc của một người hùng rất “con người”. We Have All the Time in the World - ca khúc của Louis Armstrong - vang lên sau khi phim kết thúc như những thanh âm đẹp mang thông điệp về thời gian và gợi nhớ thời huy hoàng của James Bond.