‘No Time to Die’ đạt doanh thu 30 triệu USD ở Trung Quốc

Tại thị trường Trung Quốc, phim bom tấn “No Time to Die” tiếp tục dẫn đầu phòng vé.

Xinhua đưa tin sau 6 ngày phát hành tại Trung Quốc, doanh thu No Time to Die tiếp tục đứng đầu phòng vé. Tác phẩm thứ 25 về chàng điệp viên hào hoa James Bond vượt phim chiến tranh Hồ Trường Tân trên bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Dữ liệu từ China Movie Data Information Network Enditem chỉ ra trong ngày 3/11, No Time to Die bán được 2,1 triệu USD (13,48 triệu NDT) tiền vé tại Trung Quốc. Hồ Trường Tân xếp thứ hai với 1,5 triệu USD (khoảng 9,9 triệu NDT).

Hình ảnh quảng cáo No Time to Die được dán bên trong một địa điểm công cộng tại Trung Quốc. Ảnh: Variety.

Cũng trong ngày 3/11, hãng MGM và Eon Production nhận tin vui khi doanh thu toàn cầu của No Time to Die chính thức cán mốc 600 triệu USD sau một tháng phát hành. Phim thu 606,9 triệu USD , với 471,6 triệu USD đến từ các thị trường quốc tế và 135,2 triệu USD tại Bắc Mỹ. Trung Quốc đóng góp hơn 30 triệu USD vào thành tích này.

Hôm 1/11, The Hollywood Reporter đưa tin sau ba ngày cuối tuần đầu tiên tại Trung Quốc, No Time to Die thu tổng cộng 28,2 triệu USD . Phim nhận nhiều phản hồi tích cực, với mức đánh giá 8,8 trên ứng dụng bán vé trực tuyến Maoyan và điểm 7/10 từ trang chấm điểm phim Douban. Maoyan dự đoán No Time to Die sẽ thu khoảng 68 triệu USD từ thị trường tỷ dân.