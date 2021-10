‘No One Gets Out Alive’ và cơn ác mộng của người nhập cư

Tác phẩm kinh dị khắc họa một cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy đối với những người nhập cư đến nước Mỹ.

Từ khi công bố trailer, No One Gets Out Alive nhận được sự kỳ vọng từ các tín đồ phim kinh dị. Phim được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Santiago Menghini, người đứng sau các phim ngắn như Milk (2018), Regret (2020)...

Phim theo chân Ambar, một cô gái gốc Latin do nữ diễn viên Cristina Rodlo thủ vai. Sau sự qua đời của mẹ, Ambar quyết định đặt chân đến nước Mỹ với mục đích tìm kiếm một chân trời mới nhằm đổi đời.

Nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ tùy thân, Ambar may mắn khi tìm được một nhà khách giá rẻ, nơi mà rất nhanh chóng sau đó đã trở thành một cơn ác mộng đối với cô. Những tiếng động lạ liên tục xuất hiện, hành động khó hiểu của lão chủ nhà và những giấc mơ kỳ quái bắt đầu khiến cho Ambar cảm thấy bất an.

Từ đây, hành trình chinh phục giấc mơ Mỹ mà có lẽ Ambar không bao giờ ngờ tới đã bắt đầu, cô vừa phải oằn mình với thân phận người nhập cư, vừa phải chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình khỏi tên chủ nhà nguy hiểm.

Thoát khỏi tiểu thuyết gốc

No One Gets Out Alive chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Adam Nevill - tiểu thuyết gia người Anh và cũng là tác giả của bộ truyện nổi tiếng The Ritual. Phiên bản phim sử dụng chất liệu kinh dị, huyền bí để gửi gắm câu chuyện về những người nhập cư và sự đánh đổi của họ trên con đường theo đuổi giấc mơ Mỹ.

Nếu như trong tác phẩm gốc của Adam Nevill, nhân vật chính là cô gái trẻ người Anh - Stephanie Booth, thì trong phim của đạo diễn Santiago, câu chuyện lại xoay quanh nữ chính có quốc tịch Mexico nhập cư trái phép vào Mỹ. Sự thay đổi giúp yếu tố rùng rợn được phát hiệu tốt hơn, đồng thời “gãi đúng chỗ ngứa” với khán giả hiện đại.

Ambar là hình mẫu đại diện cho số phận của nhiều người nhập cư kém may mắn. Hầu hết mong muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo đói ở quê nhà, thế nhưng nơi mà họ đặt chân đến cũng đầy rẫy những khó khăn. Họ phải chịu sự phân biệt đối xử của một bộ phận dân bản địa, sự cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Những trường hợp nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ tùy thân sẽ không nhận được sự bảo trợ của pháp luật và gặp nhiều hạn chế, bất công trong các vấn đề an sinh xã hội như bạo lực, cưỡng bức, bóc lột sức lao động.

Sự tàn nhẫn giữa người với người trong phim nhiều khi còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Bên cạnh đó, bối cảnh của bộ phim cũng được chuyển đến thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Mỹ thay vì Perry Barr, vùng ngoại ô của thành phố Birmingham, Anh Quốc. Những năm gần đây, Cleveland liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng các thành phố có tỷ lệ người nhập cư hòa nhập vào cộng đồng bản địa cao nhờ vào các chính sách và chương trình hỗ trợ. Do đó, đây là miền đất hứa đối với Ambar và những người có hoàn cảnh tương tự như cô.

Tác phẩm còn ghi điểm với cái kết mở, để lại trong lòng người xem câu hỏi rằng dưới những áp lực của xã hội Mỹ, những khó khăn liên tục dồn họ đến mức đường cùng thì liệu những người nhập cư trái phép như Ambar có còn giữ được bản chất vốn có hay không. Hay họ phải chấp nhận một cái tôi bị tha hóa để tồn tại được trong xã hội khắc nghiệt, nơi mà sắc tộc, nhập cư là vấn đề mang tính sống còn.

Không rập khuôn phong cách

Khác với những tác phẩm kinh dị đại trà, nhà làm phim không tập trung quá nhiều vào các cảnh hù dọa, “jump scare”. Trái lại, Santiago Menghini mang đến một bầu không khí ghê rợn thông qua cách xây dựng câu chuyện đan xen giữa thực và ảo, các góc máy tập trung vào nhân vật làm tăng sự hồi hộp cho khán giả.

Những hình ảnh kinh dị xuất hiện xóa nhòa ranh giới của thực tại và hư ảo.

Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng bật nhất của một tác phẩm kinh dị là phần hình ảnh. Những cảnh quay đẹp và sáng tạo, màu sắc được xử lý vừa phải, bối cảnh căn nhà được tối ưu hóa tạo nên hình ảnh một ngôi nhà khách cũ kỹ, ảm đạm và ẩn chứa bên trong nhiều điều bí ẩn. Bối cảnh cũng từng là chi tiết rùng rợn chính của His House - phim kinh dị khác cũng lấy chủ đề người nhập cư. Hiệu ứng âm thanh thời tiết lạnh lẽo, tiếng gió và tiếng bước chân trong nền nhà gỗ là yếu tố bổ trợ phần nhìn.

Tuy nhiên, loạt âm thanh trùng lặp ở nửa sau phim, dần khiến tác phẩm trở nên rề rà. Trên IMDB, nhiều khán giả nhận xét cái kết của phim chưa thỏa đáng, ngoài ra còn tạo cảm giác khó hiểu. Phim còn tạo cảm giác chưng hửng khi lấy thế lực siêu nhiên làm trọng tâm, nhưng lại chưa đưa ra những giải thích rõ ràng về nguồn gốc và bản chất của thực thể đó.

Ác mộng không lối thoát đang nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả yêu phim. Diễn xuất của Cristina Rodlo được chú ý. Trên trang Rotten Tomatoes, nhiều cây viết nhận định diễn xuất của cô là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 khắc họa thành công hình ảnh một cô gái nhập cư trẻ, một người đang tuyệt vọng tìm cách để theo đuổi giấc mơ Mỹ nhưng phải nhận lại niềm đau vì sự cả tin của mình. Trước No One Gets Out Alive, Rodlo chủ yếu tham gia các phim hành động kinh phí thấp như Miss Bella, Too Old to Die Young, 68 Whiskey.