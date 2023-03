Nỗ lực vượt khủng hoảng của SM

Truyền thông Hàn Quốc nhận định chiến lược "SM 3.0" đã bước vào giai đoạn khởi động. Các nghệ sĩ của SM đang tất bật chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Ngày 15/3, tờ Daily Sports đưa tin động thái của SM Entertainment gây chú ý giữa giai đoạn khủng hoảng. Công ty này cho biết chiến lược "SM 3.0" đang được triển khai. "Trong tương lai, chúng tôi có một bước nhảy vọt với tư cách là công ty giải trí toàn cầu", SM khẳng định.

Khởi động chiến lược "SM 3.0"

"SM 3.0" được đề cập từ khi Lee Soo Man bị loại khỏi bộ máy quản lý công ty. Trước đó, thỏa thuận cấp phép sản xuất giữa Like Planning (công ty riêng của Lee Soo Man) và SM đã buộc chấm dứt sớm vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Daily Sports cho biết "SM 3.0" phá vỡ quy luật sản xuất âm nhạc của cựu giám đốc Lee Soo Man. Đáng chú ý, với chiến lược mới, các nhà sản xuất trong và ngoài nước sẽ làm việc một cách độc lập. "SM 3.0" được dự đoán đa dạng hóa phong cách của các nghệ sĩ SM.

Cụ thể, SM dự định đưa số lượng nghệ sĩ hoạt động tới hơn 21 người vào năm 2025. Công ty cũng đặt mục tiêu phát hành hơn 40 album, đạt doanh thu hơn 27 triệu lượt bán ra và tổ chức khoảng 400 buổi biểu diễn mỗi năm. Chiến lược "SM 3.0" được kỳ vọng giúp công ty thu 500 tỷ won lợi nhuận, đồng thời tăng giá trị cổ phiếu lên 360.000 won vào năm 2025.

Ngoài ra, ban quản lý công ty lên kế hoạch đẩy nhanh quảng bá chiến lược "SM 3.0" bằng việc hợp tác với Kakao. Daum cho biết nhãn hiệu này đã mua 1,23 triệu cổ phiếu mới và 1,14 triệu trái phiếu chuyển đổi do SM phát hành, vươn lên thành cổ đông lớn thứ 2 của SM với 9,05% cổ phần (khoảng 171 triệu USD ).

Super Junior và aespa vừa hoàn thành chuyến lưu diễn. Ảnh: Naver, Nate.

Hiện tại, dù nội bộ công ty gặp nhiều biến động, nghệ sĩ nhà SM vẫn bận rộn với các lịch trình. Đầu năm nay, nhóm nhạc nữ aespa tổ chức chuyến lưu diễn đầu tiên trong sự nghiệp, kế đến là buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm hoạt động của nữ ca sĩ BoA. Tháng 3, Onew (SHINee) và Kai (EXO) phát hành album solo. Ngoài ra, nhóm nhạc Super Junior cũng vừa kết thúc concert Super Show 9: Road ngày 11/3 tại Việt Nam. Có thể thấy, kế hoạch của SM đã bước vào giai đoạn khởi động.

Lịch trình bận rộn của các nghệ sĩ

Thời gian tới, BoA tiếp tục buổi hòa nhạc The BoA: Musicality vào đầu tháng sau. Chuyến lưu diễn TVXQ Live Tour 2023: Classic của nhóm nhạc nam TVXQ tại Nhật Bản cũng kéo dài đến tháng 6.

Trong khi đó, các nhóm nhạc nam nhà SM có động thái trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, 4 thành viên SHINee cho biết nhóm sẽ có màn tái xuất với đội hình đầy đủ nhằm đánh dấu kỷ niệm 15 năm ra mắt. Song song, hai thành viên Onew và Minho sẽ lần lượt tổ chức solo concert và fan meeting tại Nhật Bản.

Ngày 1/1, trưởng nhóm Suho khiến người hâm mộ phấn khích khi thông báo EXO chính thức trở lại trong năm nay. Nam thần tượng đăng bức ảnh của các thành viên kèm chú thích: "Chúc mừng năm mới. EXO sẽ trở lại vào năm 2023". Trong tháng 4, nhóm tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ EXO’ Clock để kỷ niệm 11 năm ra mắt. Bên cạnh đó, 4 thành viên Xiumin, D.O, Sehun và Suho tiếp tục phát triển ở mảng phim truyền hình.

Daily Sports nhận định các nhóm nhạc Red Velvet, aespa và NCT dự kiến hướng đến tệp khán giả quốc tế trong năm tới. Nguồn tin cho biết Red Velvet là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất tham dự lễ hội âm nhạc Primavera Sound 2023 tại Tây Ban Nha vào tháng 6. NCT Dream sẽ tiếp tục concert The Dream Show 2: In a Dream đến tháng 5. Đặc biệt, thành viên WayV đang lên kế hoạch gặp gỡ người hâm mộ tại Philippines và Bangkok.

Các nhóm nhạc SM có dự định trở lại trong thời gian tới. Ảnh: Nate.

SM cũng thông báo tân binh aespa tham gia lễ hội âm nhạc The Governors Ball Music Festival 2023 tại New York và Outside Lands Music & Arts Festival tại San Francisco lần lượt vào tháng 6 và tháng 8. Đồng thời, nhóm sẽ phát hành album mới vào đầu tháng 5 sau khoảng thời gian bị trì hoãn do tranh chấp quyền quản lý.

Theo tờ Daily Sports, SM đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mà nghệ sĩ đóng vai trò trung tâm, được chú ý nhiều hơn và thành công hơn.