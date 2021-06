Nỗ lực thoát vai của Phương Oanh, Thu Quỳnh sau 'Quỳnh búp bê'

Phương Oanh, Thu Quỳnh và Thanh Hương hóa thân vào nhiều vai diễn đa dạng sau bom tấn truyền hình lên sóng năm 2018. Nhưng "Quỳnh búp bê" vẫn là cái bóng lớn với họ.

Điều trùng hợp là ba diễn viên Phương Oanh, Thu Quỳnh và Thanh Hương đều đang có phim lên sóng. Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng góp mặt trong Hương vị tình thân và thể hiện cùng yêu một người đàn ông - nhân vật do Mạnh Trường đóng.

Thanh Hương đảm nhận vai Lệ, một cô gái vùng quê có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, của phim Mùa hoa tìm lại.

Khi gặp lại các diễn viên trên sóng truyền hình, khán giả không khỏi liên tưởng đến tác phẩm Quỳnh búp bê, từng gây sốt cách đây 3 năm. Quỳnh búp bê là cột mốc đã đưa Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương trở thành những nữ diễn viên được yêu thích.

Sau cột mốc này, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương đã trải nghiệm thêm nhiều vai diễn, xây dựng hình tượng những nhân vật mới trên màn ảnh. Song dường như không dễ để họ có thể vượt qua cái bóng lớn mà Quỳnh, My Sói hay Lan "cave" để lại.

Nỗ lực thay đổi của Phương Oanh

Sau thành công của vai Quỳnh búp bê, Phương Oanh trở thành một trong những gương mặt được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Cô đóng vai nữ chính Uyên trong Cô gái nhà người ta, Thiên Trang (Lựa chọn số phận) và mới nhất là Phương Nam (Hương vị tình thân).

Nếu như Uyên vẫn là dạng vai hiền lành, chân chất quen thuộc, thì đến Thiên Trang, Phương Oanh được lột xác về mặt tạo hình nhân vật. Thiên Trang là một tiểu thư xinh đẹp, sành điệu, cá tính. Vì thế, Phương Oanh từng chia sẻ cô đầu tư rất nhiều vào khoản trang phục cho vai diễn, chuẩn bị kỹ lưỡng từng món đồ, phụ kiện.

Phương Oanh chịu khó thay đổi màu sắc nhân vật.

Khi phim lên sóng, khán giả không còn thấy một Phương Oanh chịu đựng và hay khóc trên màn ảnh. Thay vào đó là một Phương Oanh với hình ảnh sang chảnh, mới mẻ.

Bản thân nữ diễn viên cũng đặt kỳ vọng vào nhân vật này. Song, đáng tiếc vai diễn không tạo được hiệu ứng như mong muốn. Diễn xuất của Phương Oanh ở mức tròn vai, không có những phân cảnh đắt giá để ghi dấu ấn. Một phần nữa bộ phim không được nhiều khán giả quan tâm khi nói về chủ đề tòa án với đặc thù ngành nghề khó hiểu.

Đến Hương vị tình thân, Phương Oanh cho thấy nỗ lực thoát vai khi liên tục lựa chọn màu sắc nhân vật mới. Nam là một kỹ sư xây dựng, tính cách đàn ông, tưng tửng, thẳng thắn và ngông nghênh. Nam sinh ra không có mẹ, cha lại xuất thân từ xã hội đen và phải ngồi tù. Cô được nhận nuôi, song bố nuôi cũng chẳng may qua đời sớm sau một tai nạn.

Phương Oanh đã cắt tóc ngắn, diện đồ bụi bặm, có phần hơi nam tính để hóa thân thành Phương Nam. Tuy nhiên, sau hơn 30 tập lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh vẫn chưa cho thấy sự bứt phá. Hình tượng tưng tửng của Phương Nam được thể hiện đôi khi cương cứng, có chút "gồng" và thiếu sự lột xác cần có.

Nhiều ý kiến khán giả nhận xét lối diễn của Phương Oanh khi thể hiện nhân vật Nam bị cường điệu, làm quá. Theo khán giả, cô cần tiết chế sự tưng tửng, ngông nghênh của Nam để nhân vật không bị bước sang ranh giới vô duyên hoặc gây khó chịu.

Với những nhận xét cho rằng tính cách Nam không đúng với thực tế, Phương Oanh từng bày tỏ: "Nam vốn được bố (ông Tuấn) rất chiều chuộng. Ở Nam có tính đàn ông, cũng hơi sĩ diện và ảo tưởng về bản thân. Và có thể theo thời gian, cùng những biến cố cuộc sống, Nam sẽ có sự thay đổi".

Thu Quỳnh và cái bóng quá lớn của My Sói

Khi Quỳnh búp bê lên sóng, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy Thu Quỳnh trong hình ảnh My Sói. Cô chinh phục người xem từ tạo hình, cho đến lối diễn xuất. My Sói được ví là màn trình diễn đầy ấn tượng của Thu Quỳnh, ở nhân vật này vừa có sự gợi cảm, ghê gớm, vừa mưu mô, lẳng lơ. Cho đến bây giờ, My Sói vẫn là vai diễn ấn tượng nhất của Thu Quỳnh.

Một vai diễn thành công sẽ để lại nỗi ám ảnh "chết vai" với diễn viên, Thu Quỳnh có lẽ hiểu điều đó hơn ai hết.

Ngay sau Quỳnh búp bê, Thu Quỳnh chọn vai Huệ (Về nhà đi con) - một người chị cả với tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm, suy nghĩ chín chắn. Huệ trái ngược hoàn toàn My Sói. Với Huệ, Thu Quỳnh có màn hóa thân tròn trịa, nhưng sự ấn tượng chưa thể bằng My Sói.

Hai vai diễn gần nhất Thu Quỳnh đảm nhận trong phim Lửa ấm (Ngọc) và Hương vị tình thân (Khánh Thy) phần nào cho thấy cô đang đuối sức. Ngọc và Khánh Thy đều là kiểu nhân vật "nửa vời", đứng giữa lằn ranh phản diện - chính diện. Nội tâm của hai người phụ nữ này dường như luôn phải đấu tranh giữa tốt và xấu.

Thu Quỳnh đang bị chững lại sau sự thành công của My Sói.

Chính vì vậy, những gì Thu Quỳnh thể hiện trên màn ảnh không còn mới. Trong Hương vị tình thân, đất diễn của vai Khánh Thy đến lúc này khá mờ nhạt. Chưa kể, màu sắc nhân vật được cho là có một chút My Sói, lại phảng phất nét Thu Huệ và Ngọc.

Trong bài phỏng vấn trên Zing, Thu Quỳnh từng thừa nhận vai diễn Ngọc trong Lửa ấm là một bước lùi. Cô nói: "Vai diễn cho thấy Thu Quỳnh đang cũ rồi đấy. Tôi ngồi xem và cứ nghĩ 'sao mình lại cũ như thế này nhỉ'. Nhưng đó là bước lùi cần thiết để tôi nhìn nhận, chỉnh sửa bản thân".

Với Khánh Thy, Thu Quỳnh tâm sự cô không đặt kỳ vọng: "Tôi chỉ nghĩ hãy nỗ lực, toàn tâm toàn ý cho nhân vật".

Đến lúc này, Hương vị tình thân chưa đi được một nửa chặng đường. Khán giả vẫn có thể chờ đợi vào sự thay đổi của Khánh Thy cũng như bản thân Thu Quỳnh ở giai đoạn sau.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn, sau Khánh Thy, Thu Quỳnh cần chậm lại để tìm kiếm cho mình một nhân vật đột phá hơn.

Thanh Hương có lặp lại vai Lan "cave"?

Lan "cave" cũng là vai diễn có dấu ấn nhất trong sự nghiệp của Thanh Hương. Sau Quỳnh búp bê, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Nàng dâu order, Sinh tử, Lựa chọn số phận, Hướng dương ngược nắng... nhưng đều là vai nhỏ. Chính vì vậy, mỗi khi nhắc đến Thanh Hương, khán giả gần như vẫn nhớ nhất đến Lan - cô gái làng chơi với số phận bi thảm ở Quỳnh Búp Bê.

Mới đây, Thanh Hương tiếp tục lên sóng với vai Lệ trong Mùa hoa tìm lại. Đây là vai chính đầu tiên cô đảm nhận sau cột mốc Quỳnh búp bê. Lệ xuất thân là cô gái vùng quê, gia đình nghèo khó, không có cha mẹ, được bà nuôi nấng. Cô từng bị vu oan, mang tiếng ăn trộm, phải bỏ lên thành phố kiếm sống.

10 năm sau, Lệ quyết định trở về quê sống để phụng dưỡng bà tuổi già sức yếu. Lệ lúc này đã mạnh mẽ hơn, sẵn sàng "xù lông" đáp trả khi người khác coi thường mình. Nhưng cô cũng có lúc yếu đuối, tủi thân trước cái nhìn khắc nghiệt của dân làng.

Tạo hình vai diễn mới của Thanh Hương.

Sau 5 tập phát sóng, nội dung phim chưa đủ để gây ấn tượng. Song vai Lệ bước đầu chiếm được cảm tình từ khán giả. Ngoại trừ mái tóc giả của nhân vật bị nhận xét tạo hình không thật, Thanh Hương vẫn phát huy thế mạnh ở dạng vai cá tính. Cô cũng thể hiện tốt những cảnh khóc, say rượu.

Xuất thân, hoàn cảnh của Lệ khác biệt so với nhân vật Lan "cave" trước đây Thanh Hương đảm nhận. Nhưng, xét về tính cách, hai nhân vật lại có một số điểm tương đồng ở sự mạnh mẽ, thẳng thắn, bất cần. Và họ đều phải chịu đựng nỗi khổ của sự khinh thường, gièm pha... Chính vì thế, sự liên tưởng, so sánh là khó tránh.