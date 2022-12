Nổ lớn tại công ty ở Long An, công nhân nước ngoài thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại công ty ở huyện Đức Hòa (Long An) khiến người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tử vong tại chỗ.

Ngày 8/12, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng công an huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đơn vị này đang điều tra vụ nổ xảy ra tại công ty ở xã Đức Hòa Đông khiến một người nước ngoài tử vong.

Khu vực công ty phát nổ khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: A.L.

Nạn nhân được xác định là ông Wang Li Dong (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên kỹ thuật, lắp đặt kiểm tra máy móc công ty.

Khoảng 18h30 ngày 7/12, một số nhân viên Công ty TNHH Sun Way Bike, trụ sở tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa nghe tiếng nổ lớn.

Khi kiểm tra, nhân viên phát hiện ông Wang Li Dong nằm tử vong tại chỗ, người nhiều vết thương.

Công an huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.