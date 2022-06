Níu tình bằng dao

Do có tình cảm với chị Nở, Sĩ nhiều lần khuyên người tình ở lại nhưng bị cự tuyệt. Bực tức, Sĩ lấy con dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực chị Nở ngã gục xuống đất.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Lê Tuấn Sĩ (sinh năm 1984, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thuê mảnh đất tại khối phố Ngân Câu (phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) để mở quán nhậu. Sĩ thuê chị Phạm Thị Nở (sinh năm 1988, trú tỉnh Quảng Ngãi) để làm nhân viên phục vụ cho quán. Mặc dù đã có vợ con, Sĩ và chị Nở nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương.

Khoảng 21h ngày 25/6/2021, Sĩ và chị Nở cùng nhóm bạn của Sĩ tổ chức ăn nhậu tại quán. Tiệc tàn chỉ còn Sĩ và chị Nở ở lại quán nói chuyện. Lúc này, chị Nở có điện thoại nên đi ra ngoài sân để nghe. Thấy chị Nở nói chuyện lâu, Sĩ nổi cơn ghen đi ra giật lấy điện thoại.

Chị Nở yêu cầu Sĩ trả lại điện thoại cho mình, nhưng Sĩ không trả. Sau đó, chị Nở vào phòng sắp xếp đồ đạc để về quê, nhưng Sĩ ngăn cản. Chị Nở nhiều lần yêu cầu Sĩ trả lại điện thoại cho mình, nhưng Sĩ không trả khiến chị Nở bực tức đập phá đồ đạc trong quán.

Bị cáo Sĩ tại phiên tòa.

Do có tình cảm với chị Nở, Sĩ nhiều lần khuyên người tình ở lại nhưng bị cự tuyệt. Bực tức, Sĩ lấy con dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực chị Nở ngã gục xuống đất. Sau đó, Sĩ chạy vào nhà lấy áo băng bó vết thương rồi đưa nhân tình đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Kết quả giám định xác định, nạn nhân Nở bị thương tích tỷ lệ 46%.

Ngày 21/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn ra quyết định khởi tố bị can Lê Tuấn Sĩ về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, qua xem xét hành vi của bị can Sĩ, ngày 3/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn ra quyết định thay đổi, chuyển sang tội Giết người theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bị cáo Sĩ đã cầm dao đâm vào vùng nguy hiểm của bị hại Nở. Rất may, bị hại được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Hành vi của bị cáo Sĩ thể hiện tính chất côn đồ, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục cho xã hội.

Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, biết ăn năn hối cải và bị hại có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Do đó, đại diện VKSND tỉnh đề nghị lên HĐXX mức án dành cho bị cáo Sĩ từ 9 đến 10 năm tù.

Qua xem xét hành vi phạm tội, HĐXX nhận định hành vi bị cáo Sĩ cầm dao đâm bị hại thể hiện tính manh động, coi thường pháp luật. Do đó, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Sĩ 10 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, cuối năm 2021, Lê Tuấn Sĩ bị TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt 15 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nên HĐXX tuyên tổng mức hình phạt bị cáo Sĩ phải chấp hành là 11 năm 3 tháng tù.