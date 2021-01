Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương hợp tác trong phim mới '1990'

Bộ phim điện ảnh “1990” công bố tạo hình sang trọng của bộ ba nữ chính Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương.

Bộ phim 1990 của đạo diễn Nhất Trung chính thức hé lộ ba “nàng thơ”: Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương. Phim thuộc thể loại hài - tình cảm, xoay quanh một hội bạn thân gồm ba cô gái với ba cá tính khác nhau.

Khi ngưỡng tuổi 30 ập đến với cả ba người, hàng loạt vấn đề về hôn nhân, tình yêu, sự nghiệp... lần lượt xuất hiện, buộc họ phải giúp đỡ nhau vượt qua cột mốc đầy sóng gió này.

Mang ý tưởng lá bài tây quyền lực và màu sắc neon hiện đại, tạo hình đầu tiên của phim gồm chân dung của Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc), Jessica Diễm (Diễm My) và Nhã Ca (Nhã Phương) bật mí khá rõ nét về tính cách của từng người.

Lá bài đầu tiên được lật mở của 1990 là Linh Lan, với tông hồng tươi sáng và biểu tượng trái tim ẩn bên dưới, cô được miêu tả là mẫu người sống vì chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ. Là một nữ giám đốc tài chính thành đạt và hạnh phúc với tình yêu 8 năm cùng doanh nhân Vũ Nguyễn, ẩn sâu trong Linh Lan tồn tại nỗi ám ảnh vô hình với sự trói buộc của hôn nhân.

Linh Lan không hiểu tại sao không thể sống mãi trong một tình yêu đẹp cùng Vũ Nguyễn mà phải đi đến quyết định lập gia đình với biết bao ràng buộc. Có thể cô sợ viễn cảnh hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Ninh Dương Lan Ngọc với tạo hình vai Linh Lan.

Trong khi đó, Jessica Diễm hiện lên như một nữ hoàng với ánh nhìn sắc sảo, ngẩng cao đầu tự tin bên chiếc vương miện sáng lấp lánh. Cô là người truyền cảm hứng nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, giữ vị trí dẫn dắt một chương trình thực tế ăn khách.

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách thông minh, Jessica Diễm thu hút người khác bởi thái độ sống độc lập, mạnh mẽ, cùng tuyên ngôn “không cần đàn ông” của mình. Sau nhiều đổ vỡ trong tình cảm, dường như cô gái kiêu hãnh nhận ra không cần dựa vào bất kỳ ai để trở nên hạnh phúc.

Jessica Diễm thông minh, sắc sảo do Diễm My đảm nhận.

Khác với hai người bạn thân của mình, Nhã Ca là một nhà văn trẻ lựa chọn kết hôn sớm, hiện đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Hình ảnh chiếc nhẫn - biểu tượng của hôn nhân hiện hữu trên bức ảnh của Nhã Ca như lời khẳng định về mong muốn nhanh chóng yên bề gia thất, ngày ngày lấy việc chăm sóc gia đình nhỏ làm niềm vui.

Thế nhưng lựa chọn kết hôn sớm cũng khiến cô cần sẵn sàng đối mặt với sóng gió, do tình yêu đôi lứa bị ràng buộc bởi trách nhiệm cuộc sống. Khi những cơn bão lớn đột ngột ghé thăm, Nhã Ca buộc phải học cách buông bỏ bớt nỗi sợ và sự yếu mềm của mình.

Nhã Phương hoá Nhã Ca điềm đạm.

Bên cạnh first look poster, bộ phim 1990 còn công bố first look trailer mang hơi hướm “chick-flick” hiện đại. Hình tượng ba cô gái quyến rũ cùng nhau lên bar không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến những bộ phim điện ảnh đậm nữ tính và phóng khoáng như Legally blonde, Sex and the City hay Bridget Jones’s diary.

Video - Trailer phim '1990' Trailer đầu tiên của "1990" xoay quanh ba màu sắc neon chủ đạo là xanh dương, hồng và vàng - đại diện cho cá tính của Jessica Diễm, Linh Lan và Nhã Ca.

Hội tụ ba ngọc nữ của điện ảnh Việt, 1990 hứa hẹn là sự trở lại màn ảnh rộng hoành tráng và thú vị của đạo diễn Nhất Trung.