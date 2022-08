Ninh Bình vào top điểm đến lên phim đẹp nhất châu Á

Bên cạnh Ninh Bình, một số đại diện khác trong khu vực Đông Nam Á cũng được vinh danh trong danh sách này, bao gồm Singapore (Crazy Rich Asians); Bali, Indonesia (Eat, Pray, Love); Malaysia (Black Hat); Krabi, Thái Lan (The Beach, The Man With The Golden Gun...) và Siem Reap, Campuchia (Tomb Raider). Ảnh: Unsplash.