Nikkei Asia: Triều Tiên và Trung Quốc sắp nối lại giao thương

Các nguồn tin của Nikkei Asia cho biết hoạt động giao thương giữa Triều Tiên và Trung Quốc, vốn bị đóng băng vì đại dịch, có thể được nối lại vào tháng 4.

Trả lời Nikkei Asia hôm 30/3, một chủ doanh nghiệp người Trung Quốc tại Đan Đông cho biết ông nghe nói Triều Tiên "có kế hoạch cho nhập hàng hóa Trung Quốc trở lại vào giữa tháng 4". Người đàn ông nhận thông tin từ đối tác ở Triều Tiên, nên đang chuẩn bị khởi động lại việc kinh doanh.

Một số công ty Trung Quốc cũng nghe được thông tin thương mại song phương dự kiến nối lại vào tháng sau.

Hiện nay, tại Tân Nghĩa Châu, Triều Tiên đang cho thành lập nhiều địa điểm xét nghiệm Covid-19. Đây là tín hiệu cho thấy việc vận chuyển bằng tàu và xe tải cũng sẽ sớm được nối lại.

Trước đó, giới chức tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hồi ngày 9/3 thông báo mời thầu để kiểm tra chất lượng an toàn cho cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục. Nằm ở phía hạ lưu cầu hữu nghị Trung - Triều hiện tại, cây cầu có thể trở thành huyết mạch giao thương chủ chốt giữa 2 nước trong thời gian tới.

Cây cầu hoàn thành từ năm 2014, dựa trên một thỏa thuận được ký kết giữa Trung Quốc và Triều Tiên vào năm 2009. Nhưng việc xây dựng bên phía Triều Tiên bị trì hoãn, nên cầu vẫn chưa được thông xe.

Cầu Hữu nghị Trung – Triều bắc qua sông Áp Lục. Ảnh: ABC.

Những năm trước, hàng hóa chỉ qua lại giữa Đan Đông (Trung Quốc) và Tân Nghĩa Châu (Triều Tiên) bằng tuyến đường sắt bắc qua cầu hữu nghị Trung - Triều, vốn được xem tuyến đường giao thương chính giữa hai nước.

Từ cuối tháng 1/2020, Triều Tiên đình chỉ đường hàng không cũng như đường sắt từ Trung Quốc và Nga để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Du khách nước ngoài bị cấm nhập cảnh, trong khi việc trao đổi hàng hóa bị hạn chế.

Bình Nhưỡng nới lỏng các quy định hạn chế vào tháng 5/2020, nhưng áp dụng trở lại chỉ sau 5 tháng, do xuất hiện làn sóng lây nhiễm mới từ Trung Quốc. Thương mại đường bộ, đường sắt và đường biển gần như bị gián đoạn hoàn toàn.

Trung Quốc là bạn hàng lớn, và gần như duy nhất của Triều Tiên.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất nhập khẩu với Triều Tiên giảm 80,7% trong năm 2020 còn 539,05 triệu USD so với năm trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2000.

Năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu than, quặng sắt, hải sản, dệt may và các sản phẩm khác của Triều Tiên. Nhưng mối quan hệ thương mại của nước này với Trung Quốc vẫn được duy trì.

Các nguồn tin cho biết “thương mại song phương” thực chất là viện trợ của Trung Quốc cho Triều Tiên, từ dược phẩm cho đến phân bón nông nghiệp.

Việc Trung - Triều tăng cường quan hệ thương mại diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang xấu đi.

Trong lần gặp cấp cao đầu tiên giữa quan chức chính quyền Biden và hai nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, các bên lao vào "khẩu chiến" ngay từ đầu cuộc họp ở Alaska, Mỹ vào đầu tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thẳng thắn nêu ra những vấn đề nhạy cảm nhất đối với Trung Quốc, bao gồm tình hình ở Tân Cương, Đài Loan và Hong Kong.