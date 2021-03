Niêm phong kho chứa hơn 12.000 lít xăng ở Tiền Giang

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã thông báo cho cơ quan điều tra về việc phát hiện kho xăng chứa 12.168 lít xăng RON 95-III có vấn đề.

Ngày 31/3, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh này xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng đối với một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Kho nhiên liệu chứa 12.168 lít xăng RON 95-III của doanh nghiệp này đang bị niêm phong chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Cục QLTT Tiền Giang, đơn vị đã phối hợp với Đội QLTT số 6 kiểm tra kho xăng này vào ngày 11/3. Mẫu xăng lấy từ kho được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thử nghiệm cho kết quả hàm lượng kim loại Fe và Mn vượt hơn 6 lần so với mức quy định.

“Địa điểm đặt kho xăng này trước đây là nơi kinh doanh xăng dầu của một doanh nghiệp ở TP.HCM có liên quan đến xăng giả đang bị Công an Đồng Nai điều tra. Sau khi doanh nghiệp giải thể, người khác đến đây đăng ký kinh doanh lại. Giám đốc kho xăng hiện nay là cháu của Trịnh Sướng”, lãnh đạo Cục QLTT Tiền Giang nói với Zing.

Do chất lượng của 12.168 lít xăng RON 95-III có vấn đề, Cục QLTT Tiền Giang đã gửi thông báo cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp làm rõ.