Nicki Minaj bị kiện

Theo TMZ, Nicki Minaj bị cửa hàng Roseark cáo buộc trốn tránh trách nhiệm sau khi làm hỏng một số trang sức đắt tiền. Bản hợp đồng giữa Brett Alan Nelson, nhà tạo mẫu của Minaj, và cửa hàng Roseark ghi rõ nữ rapper phải hoàn trả đủ số trang sức trong vòng một tuần và đền bù thiệt hại nếu phát hiện hư hỏng.

Theo đơn kiện, nhà tạo mẫu của giọng ca Chun-Li không thực hiện theo thời hạn thỏa thuận. Không chỉ vậy, họ xác nhận một số phụ kiện gồm đôi hoa tai và một chiếc nhẫn bị hư hại.

Trái ngược cáo buộc từ Roseark, nguồn tin thân cận tiết lộ với TMZ toàn bộ số trang sức đã được trả lại đúng hạn. Sau đó một thời gian, phía cửa hàng mới đưa ra phản hồi về tình trạng hư hại của một vài món đồ.

Đại diện Roseark cho biết họ gửi hóa đơn yêu cầu nữ rapper chịu trách nhiệm. Theo đó, tổng số tiền Nicki Minaj phải thanh toán là hơn 26.000 USD , bao gồm tiền lãi. Phía cửa hàng liên hệ nhiều lần, song họ chưa được nhận được khoản tiền kể trên.

Luật sư Jordan Siev, đại diện pháp lý của nữ rapper, cho hay: "Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ món đồ nào trong số trang sức bị Nicki làm hỏng. Vụ kiện này chỉ là một yêu cầu bảo hiểm thông thường từ Roseark nhằm quảng cáo cho cửa hàng của họ và nhận tiền đền bù. Dẫu vậy, chúng tôi kiên quyết bảo vệ thân chủ của mình".

