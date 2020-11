Những vùng nước nguy hiểm trên thế giới

Hồ Boiling (Dominica): Tuy nhiên, nước ở hồ Boiling đôi khi nóng đến mức có thể đun sôi mọi thứ. Nhiệt độ nước ở rìa của hồ bơi dao động khoảng 180-197 độ C. Trung tâm của hồ quá nóng, thậm chí không thể đo được do hơi nước và nhiệt sinh ra từ núi lửa gần đó. Do đó, bơi lội ở đây bị nghiêm cấm.