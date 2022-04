Những vụ tử vong khi đuổi theo cướp

Trong thời gian ngắn, TP.HCM xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong vì cố đuổi theo cướp.

Trong 6 ngày, tại TP.HCM xảy ra hai vụ đuổi theo cướp, gây tai nạn khiến một nữ sinh và nam thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên tử vong khi đuổi theo cướp

Khuya 27/4, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi lái xe máy truy hô cướp. Anh này đuổi theo một xe máy khác do hai người đàn ông cầm lái, hướng Trường Chinh về Chợ Cầu, quận 12.

Khi đến trước địa chỉ 539A Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (quận 12), thanh niên này bị hai người đàn ông lái xe máy áp sát. Vụ việc khiến xe máy của nam thanh niên va chạm nhẹ với một xe chạy hướng ngược lại.

Thanh niên 20 tuổi lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục đuổi theo hai người đàn ông thì xảy ra va chạm. Người này ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Hai người nghi cướp giật rời khỏi hiện trường.

Xe máy của nạn nhân trượt dài khoảng 15 m, va chạm một ôtô khác chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Nguyễn Văn Quá. Ảnh: A.H.

Cô gái tử vong khi đuổi theo, truy hô cướp

6 ngày trước đó (21/4), một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến N.T.V. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tử vong. V. thiệt mạng nghi do đuổi theo 2 kẻ giật điện thoại, va chạm với xe lôi của ông Đặng Văn Phong (42 tuổi).

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái chạy xe máy tốc độ nhanh để đuổi theo một xe máy phía trước và truy hô cướp.

Phía gia đình cô gái cho biết khi tai nạn xảy ra, V. mới mua chiếc iPhone 13 được 3 ngày.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ đuổi theo cướp khiến nạn nhân N.T.V. tử vong khuya 21/4. Ảnh: T.L.

Đuổi theo 2 tên cướp giật điện thoại, tông vào xe tải tử vong

Tháng 7/2018, người dân sống gần giao lộ Thống Nhất - Nguyễn Xuân Khoát (phường Tân Thành, quận Tân Phú) thấy 2 thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, phía sau là tiếng hô "cướp, cướp" của anh V..

Tới giao lộ trên, anh V. va chạm với xe tải chạy cùng chiều, dẫn đến ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân, anh V. đang đứng giao hàng cho khách ở một địa điểm gần đó thì bị 2 tên cướp áp sát, giật chiếc điện thoại. Nạn nhân đuổi theo tới khu vực trên thì gặp nạn.

Công an quận Tân Phú đã trích xuất camera, bắt 2 nghi can giật điện thoại của anh V.. Khi bị bắt giữ, cả 2 nghi can mới 15 tuổi.

Cũng trong năm 2018, tại đường hẻm thuộc khu phố 7 (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai), bà N.T.K.L. (ngụ Biên Hòa) lái xe máy chở theo sau con trai là Q.B. (8 tuổi), lưu thông từ hướng phường Tân Biên qua phường Tân Hòa (TP Biên Hòa).

Lúc này, một người đi xe máy giật lấy bịch nylon bên trong có đựng máy tính bảng hiệu Samsung mà B. đang ôm trước bụng, rồi phóng xe bỏ chạy.

Bà L. đuổi theo tên cướp một đoạn thì giật lại được tài sản. Không muốn tên cướp chạy thoát, bà L. phóng xe tiếp tục đuổi theo để bắt kẻ gây án.

Khi đến đoạn đường tiếp giáp giữa phần đường trải nhựa và phần đường trải đá mi, nơi có gờ giảm tốc nhô cao khiến bà L. bị mất thăng bằng ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến cháu B. bị thương nặng được cấp cứu nhưng đã tử vong ngày hôm sau.