Những vụ ngoại tình ồn ào ở showbiz năm 2020

Will Smith vẫn yêu vợ dù Jada Pinkett Smith từng dan díu với tình trẻ. Trong khi đó, Lily James bị người hâm mộ quay lưng sau scandal ngoại tình cùng tài tử đáng tuổi cha mình.

Năm 2020 giới giải trí thế giới tiếp tục ồn ào với nhiều vụ ngoại tình của người nổi tiếng. Trong đó, vụ vợ Will Smith nảy sinh tình cảm lén lút với trai trẻ thu hút sự chú ý từ dư luận.

Vợ Will Smith thú nhận từng yêu ca sĩ kém 21 tuổi

Đầu tháng 7, August Alsina thú nhận trong talk show The Breakfast Club rằng anh từng có quan hệ bất chính với Jada Pinkett Smith - vợ Will Smith, vào năm 2015.

"Jada cho tôi biết dư vị tình yêu ra sao, điều mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm trong đời", Alsina bạo dạn phát ngôn. Anh toàn tâm toàn ý với mối tình này nhiều năm và yêu bà xã Will Smith "một cách sâu sắc".

Hơn thế nữa, ca sĩ Rounds dám thú nhận sự thật với Will Smith, song anh cho biết phản ứng của đàn anh hoàn toàn bình thường, vì khi đó hôn nhân giữa anh và Jada đang trục trặc.

Jada Pinkett ban đầu phủ nhận, nhưng đúng một tuần sau khi tin sốc lan truyền trên mặt báo, cô không còn cách nào đành lên tiếng thú nhận.

Trong show riêng Red Table Talk, Jada kể đã nảy sinh tình cảm với ngôi sao kém 21 tuổi từ vài lần trò chuyện. Cô giải thích lúc mới gặp August, cô thấy anh bị bệnh gan và cần sự giúp đỡ. Vì vậy, cô đã hết mình hỗ trợ chàng trai trẻ.

Vợ Will Smith thú nhận yêu đương bất chính với tình trẻ. Ảnh: Wink Report.

Tờ Page Six tiết lộ bà xã Will Smith yêu tình trẻ từ năm 2015, thông qua Jaden Smith. Hai người mau chóng thân thiết và cùng đi nghỉ dưỡng ở quần đảo Hawaii. Năm 2017, bộ đôi sánh bước trên thảm đỏ BET.

Dần dà, Jada Pinkett sa vào vòng tay chủ nhân hit Kissin' on my tattoos lúc nào không hay. Will Smith khi nghe đến đây đã không giữ được bình tĩnh. Anh yêu cầu vợ làm rõ chuyện đó, và Jada thừa nhận: "Một quan hệ tình cảm, thực sự".

"Em đã rất đau khổ. Em chắc chắn anh không thể tìm thấy một sự hạnh phúc nào vào thời điểm ấy", Jada nói với chồng.

Đi qua tất cả tổn thương, diễn viên Aladdin vẫn cho vợ cơ hội. Jada bị chỉ trích không xứng đáng với lòng vị tha của Will. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói vợ chồng cô hiện rất hạnh phúc và sẽ không buông tay nhau lần nữa.

"Tôi mừng khi bố mẹ hàn gắn. Điều này giống như một cuộc thỏa thuận vậy. Bố mẹ đã nói với nhau rằng: 'Anh sẽ ở bên em, anh sẽ đứng về phía em, và anh sẽ nắm tay em vì anh yêu em'", Willow Smith chia sẻ.

Lily James bị tẩy chay vì hôn chồng người khác

Không lâu sau khoảnh khắc tình cảm bên "Đại úy Mỹ" Chris Evans, Lily James đã bị phát tán ảnh hôn tài tử Dominic West ở Italy. Đáng nói rằng West đang có gia đình.

Hôm 13/10, Daily Mail và nhiều báo Hollywood đăng bài tố cặp diễn viên hơn nhau 20 tuổi công khai ngoại tình. James thực tế đã ôm và dựa vào người tài tử tại sân bay chuẩn bị đến Rome trước đó.

Lily James và Dominic West vốn là bạn diễn trong tác phẩm The Pursuit of Love. Ở phim này, họ đóng vai cha con của nhau.

Catherine FitzGerald, vợ hiện tại của Dominic West, đã rất sốc trước thông tin trên. Vì hạnh phúc gia đình, cô nén nỗi đau và loại trừ giải pháp ly hôn.

"Catherine đã kể với người thân rằng Dominic yêu Lily. Ban đầu, cô chỉ nghĩ giữa họ là thứ tình cảm nhất thời và bồng bột, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng. Catherine suy sụp trước lời thú nhận của chồng", nguồn tin từ The Sun cho biết.

Dominic West bên vợ (trái) và khi đi chơi thân mật cùng Lily James. Ảnh: Daily Mail.

Scandal nổ ra ít lâu, tài tử 51 tuổi liền về nhà chuộc lỗi cùng vợ. Anh và Catherine đứng trước nhà ôm hôn nhau để phóng viên tha hồ chụp ảnh. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét nụ cười của Catherine gượng gạo và khiên cưỡng.

"Hôn nhân của chúng tôi bền chặt và chúng tôi vẫn bên nhau", Dominic viết mảnh giấy có nội dung này đưa cho các tay săn ảnh.

Nhưng thực ra, những gì nam diễn viên phô bày với truyền thông bị đánh giá như trò hề. Anh bị cười cợt và trách móc không đáng mặt đàn ông khi tháo nhẫn cưới để hẹn hò gái trẻ, ngoại tình từ phim The Affair đến đời thực.

Trong khi đó, Lily James phải hủy nhiều lịch ghi hình, trùm kín người và né tránh paparazzi. Cô vẫn không lên tiếng về bê bối.

Khán giả còn đào lại bài phỏng vấn của nữ diễn viên vào tháng 9, khi ấy cô thú nhận: "Tôi hay mắc sai lầm. Nhưng nếu bạn cho rằng mình đúng và dù có lầm lạc thế nào chăng nữa, nếu sẵn sàng mở lòng, bạn sẽ vượt qua sai lầm ấy".

Ewan McGregor nhường tài sản cho vợ sau bê bối ngoại tình

Tài tử Ewan McGregor làm Eve Mavrakis tổn thương đã 3 năm nhưng gần đây quan hệ vợ chồng họ mới được giải quyết dứt điểm.

Đầu tháng 8, Ewan chính thức hoàn tất thủ lục ly hôn với người phụ nữ chăm sóc anh 22 năm. Anh chấp nhận chuyển cho vợ cũ một nửa thu nhập từ 4 phần Star Wars, phim Moulin Rouge, 3 triệu USD ở Christopher Robin, và các phim anh đã đóng hơn 2 thập kỷ.

Ngoài ra, sao Hollywood chu cấp cho Eve 50.000 USD /tháng, gồm 35.000 USD phí hỗ trợ và 15.000 USD tiền cấp dưỡng nuôi con. Tổng tài sản 45 triệu USD của anh đã giờ đây vơi đi nhiều.

Về quyền nuôi con, hai vợ chồng thay phiên chăm sóc con gái út Anouk (9 tuổi) tùy vào lịch làm việc, sinh hoạt. Những người con còn lại là Esther, Jamyan, Clara đều trên 18 tuổi, đang sống tự lập.

Ewan McGregor bị chỉ trích là người đàn ông tệ bạc. Ảnh: The Sun.

Eve Mavrakis tâm sự không hối hận trước sự tan vỡ này. Với một người lòng dạ đổi thay như Ewan, cô hoàn toàn không tiếc khi rời xa anh.

Hồi năm 2017, Ewan McGregor bị phát hiện dan díu với diễn viên Mary Elizabeth Winstead ở quán bar. Họ nảy sinh tình cảm sau quá trình đóng chung phim Fargo.

Khi mọi chuyện đổ vỡ vẫn không khiến tài tử ăn năn, mà thậm chí còn kiên quyết ly hôn vợ để sống với tình trẻ. Các con của Ewan thất vọng và tức giận về những gì diễn ra.

Esther Rose McGregor - con gái thứ 3 của McGrego - viết ca khúc về scandal đáng xấu hổ của cha mình, trong đó có câu "Tôi đã nhìn thấy bức ảnh, nó làm tôi bật khóc".

Hình tượng người đàn ông mẫu mực, yêu thương gia đình của tài tử sụp đổ từ đó.