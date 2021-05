Những tuyệt tác thiên nhiên rực rỡ trên thế giới

Painted Hills, Oregon, Mỹ: Đồi Vẽ là một trong những thắng cảnh ở Mỹ hấp dẫn du khách trên thế giới. Mỗi lớp màu tại đây tương ứng với một thời kỳ địa lý. Các nhà địa chất cho rằng lớp màu đen là than non, có nguồn gốc từ loài thực vật mọc ven bờ sông thời cổ xưa. Lớp màu đỏ là đá ong giàu sắt và nhôm. Các mảng xám xen kẽ giữa những lớp màu là đá phiến sét và đá bùn. Do cấu tạo địa chất đặc biệt, Đồi Vẽ hầu như không có thực vật sinh sống.