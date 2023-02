Những tư liệu quý về cảnh vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Loạt hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm "Cảnh vệ Công an Nhân dân - 70 mùa hoa chiến công" do Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức, từ ngày 31/1 đến 4/2 tại Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2023).