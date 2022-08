Những trợ lý giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng

Nhóm 3 người giữ vai trò trợ lý, thư ký xuyên suốt trong quá trình bà Hằng livestream cho đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhóm “trợ lý” đắc lực cho bị can Nguyễn Phương Hằng (đang bị đề nghị truy tố), có ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (chủ trang Facebook “Ha Lee”) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi (chủ trang Facebook “Hoàng Nhi”).

Đây là nhóm giữ vai trò trợ lý, thư ký xuyên suốt trong quá trình bà Hằng livestream cho đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Những video của các cá nhân, chủ kênh “ăn theo” các buổi livestream trên (theo tố cáo của các nạn nhân là nhằm thu hút người xem, thu lợi bất chính bằng cách chạy quảng cáo) cũng ra sức miệt thị, xúc phạm người khác một cách công khai.

Điểm mặt những “trợ lý” đắc lực

Nhóm “trợ lý” đắc lực của bị can Nguyễn Phương Hằng, phải kể đến các ông, bà Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Nhi. Những người này giữ vai trò trợ lý, thư ký xuyên suốt quá trình bà Hằng livestream. Những người này còn giúp bà Hằng quản lý 12 kênh, trang mạng xã hội; lên kịch bản, mời khách trong các buổi livestream của bà Hằng, tham gia phát tán trực tiếp nhiều thông tin với nội dung, ngôn từ sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức.

Với các bằng chứng, mà cụ thể là những video, clip đăng tải, phát công khai trên mạng xã hội cho thấy, bà Hà và bà Nhi giữ vai trò là trợ lý, phụ trách thông báo lịch phát hay ngừng buổi livestream, các vấn đề kiện tụng, đăng tải phát ngôn của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Hai bà này còn chuẩn bị tài liệu, hệ thống kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, cập nhật câu hỏi, bình luận của cộng đồng mạng để bà Hằng trả lời. Đặc biệt, bà Hà có thể xem là đại diện phát ngôn của bà Hằng, thư ký “ruột”, luôn đi cùng bà Hằng. Trong các buổi livestream, 2 nữ “trợ lý” trên không ngần ngại bày tỏ quan điểm ủng hộ của mình đối với bà Hằng và bảo vệ bà Hằng trước các quan điểm trái chiều của cộng đồng mạng.

YouTuber Long Ngô (giữa) phát ngôn thóa mạ người khác.

Còn ông Tân giữ vai trò thư ký, phụ trách MC dẫn chương trình, dẫn dắt câu chuyện trong các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, ông Tân sử dụng hình ảnh trong các video, clip trên trang YouTube cá nhân để chèn phần âm thanh do mình bình luận vào, với những ngôn từ thô tục, xúc phạm nặng nề nhân cách của những người được ông này nêu tên.

Như trong clip “Cuộc đua chó và ngựa tại trường đua Đại Nam” được ông Tân đăng trên trang YouTube cá nhân, ông này đã đặt tên các cá nhân như ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni... cho những con chó, con ngựa đua trong video, clip, mang tính chất rất dung tục.

Tha hồ bịa đặt, thóa mạ để “câu view”

Nhóm các chủ kênh YouTube cá nhân tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bị can Nguyễn Phương Hằng đã đăng hàng loạt video hoặc thỉnh thoảng tham gia làm khách mời trong một số buổi livestream của bà Hằng, với mục đích ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho bà này. Họ tạo ra các video với những thông tin sai sự thật, những chủ đề có vẻ “giật gân”, nhằm mục đích xúc phạm người khác.

Như bà Quỳnh Như (chủ kênh “Lang thang đường phố”), trong clip “Ca sĩ Lầu Xanh và sự im lặng chuẩn bị cho cuộc chiến mới”, hay Jimmy Huỳnh trong clip “Có phải CEO bị bắt vì Vy Oanh? Jimmy Huynhs view”, có đoạn nói: “... và hình như tôi đọc sơ sơ, thì tôi thấy trong này cô cũng hù luôn. Cô ca sĩ này cực kỳ mất dạy luôn... Không biết được bao nhiêu tuổi đầu mà trên trang cá nhân của mình mà kêu những người ủng hộ chị Hằng là con với cháu không à... Những con người mang danh là nghệ sĩ, xưng mình là nghệ sĩ mà không hề biết cái tiêu chuẩn của nghệ sĩ là gì. Cái từ nghệ sĩ nó đáng trân trọng lắm, tôi thấy rất là nhiều người trong showbiz không xứng đáng, không xứng tầm, không đủ tư cách để mang trên người hai từ gọi là nghệ sĩ...”.

Chủ kênh YouTube “Chinh Lê” trong buổi phát sóng livestream ngày 13/3 cùng với bị can Nguyễn Phương Hằng và một số khách mời khác, Chinh Lê phát ngôn: “Qua cái chỗ thầy Quân (tức tiến sĩ luật Đỗ Anh Quân - PV) nói về cô Vy Oanh này, thì bản thân tôi là tôi cũng nói rõ, bởi nguyên nhân mà cô không đi thử ADN là có một lý do...". Chinh Lê còn ví von về cá nhân khác “thuộc về dạng tạp chủng”, cho nên không có máy để phân tích, xác định AND.

Các “trợ lý” đắc lực của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Rất nhiều từ ngữ trong các phát ngôn của YouTuber Long Ngô cũng khiến người nghe phát hoảng. Như buổi livestream vào ngày 18/12/2021 cùng với bị can Nguyễn Phương Hằng và một số khách mời khác, Long Ngô phát biểu: “Một cái đơn thư của doanh nghiệp 8 tháng không xử lý, mà cái đơn thư của con... lại đi xử lý. Tại sao lại như vậy được? Không, không như vậy được, có giải quyết hay là không giải quyết cái gì của con... này thì mày cũng chỉ là... (từ ngữ phản cảm - PV).

Tao chửi mày là con chó luôn, còn những kẻ nào mà bao che, dung dưỡng cho chúng nó thì quý vị cứ liệu hồn... Thế mà sao lại giải quyết đơn thư của cái con đấy là làm sao...”. Chưa hết, như chủ kênh YouTube “Anh Nông Dân”, tại video, clip “Đồng Xanh Bị Thí Chốt?” đăng ngày 27/3, đã ám chỉ về cha của một cháu bé với nhiều lời lẽ bỡn cợt, quy chụp người mẹ đã ngoại tình.

Theo ca sĩ Vy Oanh, hành vi của những cá nhân trên có dấu hiệu cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các cá nhân trên để điều tra, truy tố, xét xử trước pháp luật.

Đồng thời, nữ ca sĩ này cũng đề nghị xác minh, làm rõ những khoản lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Tiktok có thu tiền quảng cáo trực tiếp trên video, quảng cáo sản phẩm... đã đăng tải các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng cùng những chủ kênh “ăn theo”.