Những trang sách đưa bé vào giấc ngủ ngon

Mỗi câu chuyện trong “10 phút nữa đến giờ đi ngủ” mở ra cuộc phiêu lưu ly kỳ ở xứ sở Gật Gù, đưa các bé đi sâu vào giấc ngủ mỗi tối.

Với nhiều cha mẹ, dỗ con đi ngủ hàng đêm là công việc không dễ dàng. Đôi khi, họ cần sự trợ giúp của đồ chơi, bản nhạc hay những lời hát ru. Đọc truyện cho con cũng là một trong số lựa chọn đó.

Với bộ sách 10 phút nữa đến giờ đi ngủ (gồm 6 cuốn), cha mẹ sẽ dỗ bé ngủ ngon chỉ trong 10 phút ngắn ngủi.

Đây là series truyện kể trước giờ đi ngủ được nhiều bậc phụ huynh yêu thích. Bộ sách gây được tiếng vang khi bán ra hơn một triệu bản trên toàn cầu.

Những cuốn sách thay lời ru ngủ của cha mẹ đến trẻ nhỏ. Ảnh: C.K.

Đưa trẻ vào giấc ngủ ngon

Sáu cuốn trong series truyện có tên: Khủng long con ơi, Quái vật bé bỏng, Bé tiên cá ơi, Kỳ lân con ơi, Sinh nhật của Kỳ lân con và Giáng sinh của Kỳ lân con.

Khủng long con ơi mở ra khung cảnh thung lũng Mơ Tiên với chú khủng long có tên Gầm Gào sống cùng mẹ. Chỉ còn 10 phút nữa đến giờ đi ngủ nhưng Gầm Gào ham chơi không chịu lên giường. Chú mải đuổi theo chim chóc, ếch nhái trong rừng, cho đến khi gặp phải trận núi lửa phun trào. Lúc này, chú ước gì được quay về chiếc giường êm ái của mình để đánh một giấc thật ngon.

Quái vật bé bỏng kể về nhân vật có tên Ợ Hơi, sống trong tòa lâu đài nguy nga. Cô bé thích ăn quà vặt và bày ra đủ thứ trò chơi dù đã đến giờ đi ngủ. Sau một ngày vui chơi mệt nhoài, cô chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay tắp lự.

Bé tiên cá ơi viết về vương quốc Vũng Ánh Vàng, nơi có bé tiên cá Bì Bõm tò mò, hiếu động. Sắp đến giờ đi ngủ, Bì Bõm vẫn mê khám phá biển khơi cùng bạn bè cua, cá, rùa. Nhưng rồi chuyến phiêu lưu của Bì Bõm dù có thú vị đến đâu cũng phải nán lại chờ cô bé ngủ một giấc thật say.

Kỳ lân con ơi là câu chuyện về cô bé kỳ lân có tên Lấp Lánh sống cùng cha ở khu rừng Cổ Xưa. Cô bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ngay cả khi đã đến giờ đi ngủ. Lấp Lánh mải mê đuổi theo các chú lùn, bầy yêu tinh, cô tiên và những ánh sao băng đến mức quên cả lối về cho dù đang rất buồn ngủ.

Sinh nhật của Kỳ lân con mở ra bữa tiệc hoành tráng với rất nhiều trò chơi, đồ ăn và tiếng cười trong ngày sinh nhật của Kỳ lân con. Sau cùng, tất cả bạn bè của cô bé đều nhận được một món quà bất ngờ từ cha. Đó là câu chuyện ngọt ngào trước khi ngủ.

Giáng sinh của Kỳ lân con lấy bối cảnh đêm Giáng sinh với ông già Noel đang mải mê phát quà cho các bạn nhỏ. Nhưng vì chú tuần lộc ốm nên Kỳ lân con quyết định giúp ông kéo xe chở quà tới từng nhà cho đến khi thấm mệt và thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Với mỗi cuốn sách, các bạn nhỏ được đắm mình vào chuyến đi diệu kỳ, còn cha mẹ - những người đọc truyện cho con nghe - lại đỡ nhọc nhằn mỗi đêm khi dỗ con ngủ. Không chỉ vậy, bộ sách còn giúp cả gia đình cùng hoàn thành 10 phút đọc bên nhau mỗi tối.

Bộ truyện được viết bằng những lời văn đậm chất thơ, dễ đọc, dễ hiểu. Mỗi trang minh họa mở ra một “bữa tiệc mãn nhãn”, cùng các từ vựng quan trọng được in to trên trang sách, vừa giúp nuôi dưỡng niềm say mê đọc, vừa đồng hành cùng con trẻ trong quá trình phát triển ngôn ngữ, từ vựng.

Mỗi cuốn sách gồm nhiều tranh minh họa bắt mắt và những từ vựng cơ bản. Ảnh: C.K.

Chuyến phiêu lưu chốn thần tiên

Mỗi câu chuyện trong bộ sách mở ra một cuộc phiêu lưu ly kỳ ở xứ sở có tên Gật Gù. Nhân vật chính của những chuyến thám hiểm ấy là các sinh vật thần kỳ mà em bé nào cũng thích. Chẳng hạn Khủng long con, Quái vật bé bỏng, Bé tiên cá, Kỳ lân con…

Các nhân vật này có những nét tính cách tương đối giống mọi em bé ngoài đời, đặc biệt là ở điểm khó dỗ ngủ. Mỗi khi được cha mẹ nhắc nhở: “10 phút nữa đi ngủ!”, các nhân vật lại lém lỉnh bày đủ trò để chạy trốn khỏi chuyện lên giường.

Bên cạnh đó, các con vật cũng có những đặc tính riêng: Khủng long con ham chơi, Kỳ lân chạy nhảy khắp nơi vì dư thừa năng lượng, Quái vật bé bỏng mê ăn vặt… Cứ thế, chúng mải mê trong những cuộc vui ở chốn thần tiên của mình, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của bố mẹ.

Nhưng cuối cùng, sau mọi cuộc phiêu lưu, các nhân vật đều thấm mệt và chỉ muốn tìm về chiếc giường êm ái của mình.

Sự hấp dẫn, thú vị trong cốt truyện lẫn cách kể thủ thỉ như lời tâm tình của từng cuốn sách giúp bố mẹ vừa đọc, vừa truyền cho trẻ những giai điệu ngọt ngào, êm ái thông qua những câu văn mang chất thơ làm xoa dịu những xáo động tâm trí trong ngày của trẻ.

Bên cạnh đó, cấu trúc lặp lại nhịp nhàng qua mỗi lần lật trang khiến mỗi phút trôi qua là một lần bố mẹ có thể nhắc nhở, giúp trẻ ý thức rõ hơn rằng giờ đi ngủ đang đến.