Những tiểu thuyết lãng mạn pha trộn yếu tố bí ẩn

A Lady's Guide to Mischief and Mayhem (tác giả Manda Collins) là câu chuyện mang cả màu sắc trinh thám, đôi nét lãng mạn và cả sắc thái bí ẩn trong nội dung tác phẩm. Bối cảnh diễn ra ở Anh vào thế kỷ 19, sau nhiều nỗ lực, cảnh sát đã bắt giữ được một nghi phạm giết người chuyên nhắm vào phụ nữ. Tuy nhiên nhà báo Lady Katherine Bascomb lại nghi ngờ rằng họ đã bắt sai người. Cuối cùng, cô đã phối hợp cùng thám tử Andrew Eversham quyết tâm tìm kẻ giết người thực sự. Ảnh: The Book Disciple.