Những thương hiệu đồng hồ phổ biến trong giới hip hop

Năm 2005, Pharrell từng nhắc đến tên thương hiệu trong bài hát Can I Have It Like That. 14 năm sau, anh hợp tác với hãng, tạo nên phiên bản siêu giới hạn (30 chiếc được sản xuất), lấy cảm hứng từ Hỏa tinh, có giá hơn 960.000 USD . Anh còn gọi Richard Mille là "Đấng sáng tạo tối cao của đồng hồ". Ngoài Pharrell, rapper Gunna cũng từng thể hiện tình yêu với hãng qua dự án Drip or Drown 2. Thông qua sự xuất hiện trong các lời bài hát, thương hiệu dần trở thành cái tên quen thuộc, dù sản phẩm của hãng có mức giá 6 chữ số. Ảnh: WatchPro.