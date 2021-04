Những thương hiệu điện ảnh được đánh giá cao nhất mọi thời đại

Series Chúa tể của những chiếc nhẫn là thương hiệu điện ảnh được đánh giá cao thứ hai theo nhà phê bình trên Metacritic. Điểm trung bình các series đạt đến 76%. Trong đó, hai phần phim The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) và The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) được đánh giá lần lượt là 92% và 94%.