Những thị trấn ma ở Nga chìm trong băng giá

Khi các mỏ than ngừng khai thác, hàng nghìn người rời đi, bỏ lại nhà cửa và những thứ họ không thể mang theo. Ở nơi nhiệt độ có lúc xuống âm 50 độ C, chưa đến nửa mỏ than còn hoạt động. Tình trạng thất nghiệp liên tục khiến các cuộc di cư không ngừng diễn ra. Không thể bán nhà, cư dân buộc phải để lại chúng và phần lớn những gì trong đó.