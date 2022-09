Những tác phẩm thiếu nhi ảnh hưởng mọi thời đại

Cuốn The Wizard of Oz (ra mắt ở Việt Nam với tên Phù thủy xứ Oz) xuất bản năm 1900 của tác giả L. Frank Baum. Dù chưa có nguồn tin nào xác nhận đây là tác phẩm đầu tiên dành cho thiếu nhi nhưng The Wizard of Oz chắc chắn là một trong cuốn sách thiếu nhi ra đời sớm, được yêu thích nhất mọi thời đại. Câu chuyện tại xứ Oz đã có ảnh hưởng đến nhiều độc giả và thế hệ tác giả trong nhiều năm qua. Ảnh: NXB Trẻ.