Những tác giả viết truyện kinh dị thành công

Tác giả viết truyện kinh dị thành công là người có thể thông qua ngòi bút khơi gợi được bản năng và nỗi sợ sâu thẳm bên trong người đọc.

Nhiều tác phẩm thuộc dòng truyện kinh dị hư cấu được giới phê bình đánh giá cao. Một số cuốn sách sau khi chuyển thể thành phim cũng nhận được sự yêu mến của khán giả trên khắp thế giới. Dưới đây là những cây bút nổi tiếng của thể loại truyện ăn khách này.

Stephen King

Nhắc tới dòng sách kinh dị, người ta không khỏi nghĩ ngay tới cái tên Stephen King. Ông được độc giả khắp thế giới mệnh danh là ông hoàng của dòng sách kinh dị.

Không chỉ là tác giả được tán dương và hâm mộ khắp nơi, Stephen King còn là một tác giả năng suất bậc nhất với tổng số sách đã phát hành vượt qua 60 tiểu thuyết, chưa kể đến nhiều cuốn phi hư cấu và truyện ngắn khác.

Đặc điểm nổi bật trong phong cách sáng tác của King chính là khả năng biến sự vật, sự việc hay tình huống thông thường thành những điều đáng sợ.

Bằng lối viết đa dạng, tài năng cùng cốt truyện sâu sắc, King đã khiến giới phê bình phải chấp nhận thể loại kinh dị giả tưởng là một phần của văn chương. Một số tác phẩm nổi tiếng của Stephen King có thể kể đến như: Carrie, Mist, The Green Mile, Under The Dome, IT, The Shining, The Dark Tower,…

Nhà văn Stephen King. Ảnh: MovieWeb.

Mary Shelly

Nổi tiếng với tác phẩm huyền thoại kinh điển đáng sợ Frankenstein, Mary Shelly là một nữ nhà văn người Anh và là vợ của nhà thơ lãng mạn Percy Bysshe Shelley. Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà, Frankenstein, được viết khi tác giả 19 tuổi và được phát hành năm 1818.

Ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết kinh dị này được Mary Shelly lấy từ một chuyến đi nghỉ cùng gia đình và bạn bè. Trong cuộc thi kể chuyện kinh dị, dù đã cố gắng hết sức nhưng bà vẫn không thể kể được một câu chuyện đáng sợ. Sau đó Mary Shelly đã nằm mơ thấy một khung cảnh kinh dị, tỉnh dậy và viết nên tuyệt tác Frankenstein.

Câu chuyện trong Frankenstein đã là nguồn cảm hứng vô tận cho phim ảnh và nhạc kịch và được chuyển thể vô số lần sau đó.

Edgar Allan Poe

Dù nổi tiếng là một nhà văn và là ông tổ của thể loại trinh thám hình sự, khi nhắc tới Edgar Allan Poe, độc giả vẫn có thể cảm nhận rất rõ chất kỳ dị, bí ẩn và rùng rợn trong các tựa sách của ông.

Các tác phẩm của Edgar Allan Poe thường có bối cảnh về đêm tối với nhiều chi tiết gợi hình mang tính chất kinh dị.

Edgar Allan Poe là tác giả có ảnh hưởng tới nhiều cây viết lừng lẫy hậu bối như Fyodor Dostoevsky hay Sir Arthur Conan Doyle. Các tác phẩm nổi bật và nổi tiếng nhất của Poe là The Raven, The black cat, The Tell-Tale Heart.

Bram Stoker

Cuốn sách nổi tiếng nhất viết về ma cà rồng chính là tiểu thuyết Dracula. Nó được sáng tác bởi Bram Stoker. Tiểu thuyết ra mắt năm 1897 và được giới phê bình văn chương đánh giá rất cao.

Không chỉ là một tiểu thuyết kinh dị đơn thuần, Dracula là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống, nghệ thuật và được chuyển thể thành nhiều bộ phim hay vở kịch. Ngoài Dracula, Bram Stoker còn nổi tiếng với các tác phẩm như: The Mystery of the Sea, The Shoulder of Shasta...

Nhân vật Dracula của Bram Stoker (bên phải) có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều tác phẩm truyện kinh dị sau này. Ảnh: IrishCentral.

H.P Lovecraft

H.P Lovecraft được đánh giá là một trong những nhà văn kinh dị giả tưởng vĩ đại thế kỷ 20. Các tác phẩm kinh dị của Lovecraft là nguồn cảm hứng bất tận cho các tiểu thuyết gia hậu bối và nhiều bộ phim kinh dị sau này.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Lovecraft đã để lại cho độc giả một di sản đồ sộ và kho tàng về những loài vật đáng sợ mà ông đã sáng tạo ra. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như: Cuộc phiêu lưu trong mơ ở miền Kadath bí ẩn, Tại những ngọn núi của sự điên rồ, Bóng tối phủ lấy Innsmouth...

Shirley Jackson

Nổi tiếng với cuốn sách kinh dị Chuyện ma ám ở Dinh thự Hill, từng được Netflix chuyển thể thành phim truyền hình thành công, Shirley Jackson cũng là cái tên thường xuyên được nhắc tới khi nói đến sách kinh dị giả tưởng.

Trong sự nghiệp của mình, Shirley Jackson đã sáng tác tổng cộng 6 tiểu thuyết, hai hồi ký và hơn 200 truyện ngắn khác. Các tác phẩm của bà thường mang màu sắc đen tối, kỳ dị và lạ thường. Shirley Jackson nổi tiếng với các tác phẩm: We Have Always Lived in the Castle, The Road Through the Wall...