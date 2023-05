Những suy nghĩ không còn đúng về ổ SSD

SSD chỉ giúp khởi động nhanh hơn. Nhiều người chuyển từ HDD sang SSD nghĩ rằng lợi ích duy nhất của thiết bị lưu trữ này là giúp khởi động máy nhanh hơn. Có sự khác biệt rõ ràng giữa khởi động bằng ổ cứng HDD và khởi động bằng ổ SSD, nhưng thời gian khởi động nhanh không phải là lý do duy nhất để sử dụng SSD. Chúng có tốc độ đọc/ghi dữ liệu vượt trội, cải thiện rõ rệt hiệu suất khi dùng để cài đặt, lưu trữ dữ liệu của phần mềm, đặc biệt là game, không phát ra tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng, ít tỏa nhiệt và chiếm ít không gian hơn. Một lợi ích quan trọng khác là SSD chống sốc tốt hơn. Nếu không may đánh rơi laptop hoặc làm đổ PC, ổ SSD vẫn an toàn trong khi HDD, với đầu đọc chuyển động cơ học, có thể hỏng hóc nghiêm trọng. Ảnh: Shutterstock.