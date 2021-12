Những sự kiện đáng nhớ trong năm 2021 của MCU

Năm 2021, MCU đã ra mắt 9 tác phẩm bao gồm TV series và phim điện ảnh. Ẩn chứa trong đó là nhiều mảnh ghép sự kiện đáng nhớ, mở ra những hướng phát triển mới.

Sự trở lại của Vision

Cuối Avengers: Infinity War (2018), Thanos (Josh Brolin) đã bóc viên Đá vô cực khỏi trán Vision, chấm dứt cuộc đời anh. Do đó, một trong những bất ngờ lớn của WandaVision chính là việc Vision (Paul Bettany) vẫn sống khỏe mạnh. Theo từng tập phim, chân tướng nhân vật đã được hé lộ, mang đến cùng lúc cảm giác thích thú và chút bâng khuâng. Định mệnh của Vision khơi gợi suy nghĩ về những giới hạn cũng như thước đo đạo đức song hành cùng sức mạnh mà mỗi siêu anh hùng đang mang. WandaVision khép lại với câu hỏi định mệnh nào đang chờ đợi Vision? Liệu anh và Wanda (Elizabeth Olsen) - khi này đã khai phá sức mạnh và trở thành Scarlet Witch - có tái ngộ?

Falcon trở thành Captain America

Cuối Avengers: Endgame (2019), Steve Rogers (Chris Evans) đã trao tấm khiên Captain America cho Sam Wilson (Anthony Mackie), giao lại cho anh di sản của mình. Nhưng khi The Falcon and the Winter Soldier bắt đầu, khán giả được biết Wilson chưa sẵn sàng đảm nhận trọng trách lớn lao ấy. Chiếc khiên được anh giao lại cho Chính phủ, rồi Chính phủ lại trao nó cho một chủ nhân mới. Kẻ này đã khiến tấm khiên vấy máu người. Lúc này, vượt lên những bóng ma tâm lý và nghi ngờ bản thân, Sam đã có đủ can đảm để nâng tấm khiên một lần nữa, trở thành vị Captain America mà người dân Mỹ đang ngóng chờ. Anthony Mackie cũng chính thức thay thế Chris Evans trở thành nam chính của loạt phim Captain America trong tương lai.

Contessa Valentina Allegra de Fontaine

The Falcon and the Winter Soldier không chỉ giới thiệu một phiên bản Captain America da màu, một nữ điệp viên Sharon Carter đã biến chất. Phim còn hé lộ nhân vật mới với hành tung bất minh Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus.). Trong năm 2021, Valentina đã xuất hiện ở The Falcon and the Winter Soldier và cảnh hậu danh đề của Black Widow. Cả hai lần, người phụ nữ đều tìm gặp các siêu chiến binh trong lúc tâm trạng họ bị xáo trộn nhất để đưa ra gợi ý. Valentina đang chiêu quân cho một kế hoạch bí mật. Danh sách những người ả đã gặp mặt có John Walker (Wyatt Russell) và Yelena Belova (Florence Pugh).

He Who Remains và đa vũ trụ MCU

Lên sóng hồi đầu tháng 6, TV series Loki đã biến khái niệm đa vũ trụ MCU thành hiện thực. Trong phim, một biến thể của gã thần lừa lọc Loki (Tom Hiddleston) đã bị tổ chức TVA túm cổ vì gây xáo trộn dòng thời gian. Trong cuộc đào tẩu, Loki cùng phiên bản nữ của mình đã khám phá ra bí mật đằng sau TVA và chạm trán He Who Remains (Jonathan Majors). He Who Remains cũng là biến thể của Kang the Conqueror, gã phản diện được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí trùm cuối mà Thanos bỏ lại. He Who Remains bị giết, không còn ai kiểm soát, dòng thời gian trong MCU bắt đầu phân nhánh. Thời điểm này đánh dấu sự kiện cánh cửa nối đa vũ trụ đã chính thức mở ra.

Phiên bản Ultron sở hữu Đá vô cực

Sau Loki, Marvel Studios tung series hoạt hình What If?... giúp khán giả đại chúng làm quen với khái niệm đa vũ trụ cũng như cài cắm tình tiết, nhân vật cho các bộ phim tiếp theo. What If?... khai thác câu chuyện ở các vũ trụ song song, nơi về cơ bản giống MCU trừ một sự việc không xảy ra/đã xảy ra nhưng dẫn đến hậu quả trái ngược…, tạo ra một câu chuyện khác xa cả nghìn dặm. Bất ngờ lớn nhất của loạt phim, trước khi trailer Doctor Strange and the Multiverse of Madness được tung ra, chính là sự tái xuất của Ultron. Trong lần trở lại, ác quỷ cơ khí trở nên mạnh mẽ bội phần nhờ có chiếc găng tay và bộ Đá vô cực. Dù chỉ xuất hiện trong vài tập, Ultron đã phô diễn sức mạnh vượt xa Thanos.

Venom gia nhập MCU

Sau cảnh hậu danh đề của Venom: Let There Be Carnage, Venom (Tom Hardy) đã trở thành một phần của MCU. Trước đó, anh mới chỉ là mảnh ghép thuộc vũ trụ điện ảnh các nhân vật Marvel do Sony sản xuất. Trong cảnh phim trứ danh, sau một cơn địa chấn, Eddie và Venom đã bị chuyển tới chiều không gian khác - chính là vũ trụ có phiên bản Spider-Man của Tom Holland, hay nói cách khác, MCU. Việc Venom xuất hiện trong MCU đánh dấu một bước tiến lớn với vũ trụ siêu anh hùng nói riêng và quan hệ hợp tác giữa hai ông lớn Sony Pictures, Walt Disney nói chung. Đáng tiếc, gã sinh vật ngoài hành tinh đen đúa và nhớp nháp không có cơ hội tỏa sáng trong Spider-Man: No Way Home.

Em trai của Thanos

Trong cảnh phim xen giữa đoạn danh đề Eternals, khán giả được giới thiệu với Eros - người em trai của Thanos do Harry Styles thủ vai. Sự xuất hiện của nhân vật khiến cộng đồng người hâm mộ Marvel phấn khích xen lẫn tò mò. Eros, hay Starfox như nhân vật tự giới thiệu, là một trong các thành viên của chủng tộc Eternal. Tuy nhiên, cha sinh mẹ đẻ của Eros là ai, tại sao nhân vật lại giống người thường thay vì Thanos hay sứ mệnh trên màn ảnh rộng của anh là gì vẫn nằm trong vòng bí mật. Ngoài Eros, Eternals cũng có những tiết lộ quan trọng về thân thế và âm mưu của các Celestial.

Vũ trụ Spider-Man trong lòng MCU

Trước thời điểm Spider-Man: No Way Home ra mắt, câu chuyện có bao nhiêu Spider-Man sẽ xuất hiện trong bộ phim từng là chủ đề nóng. Khán giả xây dựng hàng loạt giả thiết, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất để tìm manh mối. Và giờ họ đã có câu trả lời. MCU đã chào đón một Spider-Man trở lại và hai phiên bản Spider-Man khác, do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai, gia nhập đội hình. Đây là giấc mơ thành sự thật với người hâm mộ. Không chỉ tạo ra một Spider-verse phiên bản người đóng, Spider-Man: No Way Home còn hé mở một góc bức tranh đa vũ trụ MCU hỗn loạn đang đợi chờ các siêu anh hùng xắn tay đưa về đúng trật tự.