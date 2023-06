Những phát thanh viên AI đang thay thế người thật

Có ngoại hình, giọng nói và hành vi như người thật, các nữ phát thanh viên này trên thực tế chỉ là hình ảnh do AI tạo lập.

3 phát thanh viên ảo xuất hiện trên sóng truyền hình Indonesia. Ảnh: tvOne.

Nadira - một trong những phát thanh viên mới nhất của đài tvOne - vừa đưa tin nóng về đợt tranh cử ở Thái Lan trực tiếp bằng tiếng Anh trên sóng truyền hình. Trước đó 2 ngày, cô còn dẫn tin SEA Games 23 bằng tiếng Indonesia một cách lưu loát. Điều đặc biệt là phát thanh viên này luôn giữ biểu cảm chuyên nghiệp và trang phục hoàn hảo không tì vết.

Trên thực tế, Nadira là một trong 3 biên tập viên truyền hình ảo được đài tvOne giới thiệu hồi tháng 4. Đây là đài truyền hình có lượt xem lớn nhất Indonesia. Nadira được thiết kế dựa trên hình mẫu phát thanh viên kỳ cựu Fahada Indi của đài. Giọng nói và những chuyển động của Nadira cũng học theo Indi. Theo Rest of World, cả hai người đều có sự tương đồng lớn về ngoại hình và hành vi, đặc biệt là phần khăn trùm hijab đặc trưng.

Lấy nguyên mẫu từ người nổi tiếng có thật

Giữa bối cảnh thế giới phản đối việc sử dụng robot, AI để thay thế lao động con người, biên tập viên đài tvOne cho rằng việc tận dụng những cải tiến công nghệ mới nhất là một “niềm vinh hạnh” và mang lại nhiều giá trị thực tế. “Nó giúp đỡ tôi rất nhiều bởi tôi không cần phải luôn có mặt tại văn phòng để làm việc”, phát thanh viên Fahada Indi chia sẻ.

Indi và “nhân bản” Nadira làm việc song song với nhau. Trong khi Indi dẫn những tin thời sự trực tiếp tại hiện trường, Nadira lại đảm nhiệm lên hình ngay tại studio.

Hệ thống dịch thuật của đài tvOne sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi giọng nói của Nadira sang các ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng địa phương Sunda, Java. Điều này giúp đài truyền hình tiếp cận đến nhiều đối tượng khán giả khác nhau giữa một quốc gia có hơn 300 dân tộc như Indonesia.

Nadira là phát thanh viên ảo trên đài tvOne của Indonesia. Ảnh: tvOne.

Theo Rest of World, các avatar kỹ thuật số đã trở nên phổ biến ở Indonesia trong thời gian gần đây và được gọi là “siêu nhân loại” (metahumans). Không chỉ là phát thanh viên, nhiều avatar ảo còn là người nổi tiếng được nhiều người yêu thích hay thậm chí là phát ngôn viên cho Cục quản lý xuất nhập cảnh của Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Indonesia.

“AI sẽ trở thành cuộc cách mạng công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất của nhân loại”, CEO Sam Altman khẳng định tại một sự kiện gần đây tại Jakarta.

Cụ thể, Cục quản lý xuất nhập cảnh của sân bay quốc tế Soekarno-Hatta đã trở thành văn phòng chính phủ đầu tiên sử dụng metahumans trong hoạt động của mình. Cơ quan đã giới thiệu 4 đội nhân viên ảo chuyên hỗ trợ xuất nhập cảnh.

Một số avatar được lấy hình mẫu từ những người nổi tiếng ở Indonesia như Ahmad Al Ghazali, Anjasmara và Ario Bayu. Các avatar ảo này sẽ là các chuyên viên truyền thông cho bộ phận dịch vụ công, do đó, luôn giữ thái độ thân thiện, cập nhật kiến thức liên tục và là bộ mặt của chính phủ.

Ở đài truyền hình tvOne, mỗi avatar ảo đều đại diện cho một nhóm nhân khẩu học ở Indonesia. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa có khả năng tương tác thực tế mặc dù được xây dựng dựa trên phần mềm AI.

Trong video giới thiệu, âm thanh của avatar hoàn toàn lạc tông với hiệu ứng hình ảnh và vẻ ngoài của họ cũng không phù hợp với phông nền màu trơn phía sau. Vì thế, người Indonesia không quá ấn tượng với những “siêu nhân loại” này.

Khó tận dụng AI vì chưa hiểu đủ sâu

Giảng viên ngành nghiên cứu truyền thông Justito Adiprasetio tại Đại học Padjadjaran cho biết mặc dù nhiều tổ chức truyền thông ở Indonesia đã bắt đầu sử dụng AI, họ vẫn không thực sự hiểu hết về công nghệ này.

“Nhiều công ty truyền thông dùng AI để đánh bóng thương hiệu nhưng không đủ khả năng để sử dụng nó bởi không thể tối ưu hóa mọi khả năng của AI mà không hiểu về những lợi ích, hậu quả mà nó mang lại”, Adiprasetio cho biết.

Trung Quốc là nơi có biên tập viên truyền hình AI đầu tiên trên thế giới, có tên là Xinhua. Ảnh: That's Mag.

Theo Rest of World, các sản phẩm kỹ thuật số được AI hỗ trợ vẫn tồn tại một số khác biệt rõ rệt so với sản phẩm được tạo lập hoàn toàn bởi AI. Phần lớn “siêu nhân loại” ở thời điểm hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức là các sản phẩm kỹ thuật số có sự can thiệp của AI. Đơn cử như Vira, “siêu nhân loại” xuất hiện dưới dạng chatbot AI của ngân hàng BCA.

CEO tvOne Taufan Eko Nugroho cho rằng những “siêu nhân loại” này vẫn cần tương tác người thật để chiếm lòng tin của khán giả. Vì thế, đội ngũ của đài đã thử nghiệm phát sóng các tin tức do AI dẫn.

Nhưng họ nhận ra rằng các phát thanh viên người thật vẫn có hiệu quả tốt hơn về mặt ngữ âm, ngữ điệu. Theo ông, khi các tin tức phát sóng vẫn do con người kiểm soát, nhà đài sẽ tránh được những rủi ro sản phẩm AI mang lại như tinh giả, định kiến lệch lạc.

Các biên tập viên ảo này được thiết kế và vận hành bởi một đội ngũ nội bộ của tvOne. Họ dự định phát triển thêm nhiều avatar mới trong tương lai. Phó chủ tịch Norma Dani Risdiandita và Widya Wicara của đội ngũ này khẳng định rằng con người vẫn chưa thể bị thay thế hoàn toàn.

“Sức sáng tạo của con người vẫn cần thiết để giúp bổ sung những khuyết thiếu của các phát thanh viên ảo. AI vẫn còn rất lâu để sánh ngang với óc sáng tạo của chúng ta”, Risdiandita nói.