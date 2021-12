Những sản phẩm và nền tảng công nghệ được yêu thích nhất 2021

Sau 2 tuần mở cổng bình chọn, Best Choice Award đã chọn ra 4 cái tên là những sản phẩm, nền tảng công nghệ được yêu thích nhất năm 2021.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing phát động nhằm tìm kiếm những thiết bị và nền tảng công nghệ xuất sắc, đáng sử dụng trong năm. Không chỉ tôn vinh những cái tên nổi bật, Best Choice Award còn là danh sách uy tín, mang đến lợi ích trực tiếp cho người dùng.

Dựa trên xu hướng phát triển công nghệ trong năm 2021, Best Choice Award lần này gồm 4 hạng mục: smartphone, TV, sàn thương mại điện tử và laptop. Ở mỗi hạng mục, Zing lựa chọn 4 đề cử sáng giá theo từng tiêu chí.

Đây là những thiết bị, nền tảng công nghệ giành chiến thắng tại Best Choice Award 2021. Kết quả từng hạng mục được quyết định bởi số lượng bình chọn của độc giả.

Với số phiếu bình chọn áp đảo (66,06%), iPhone 13 Pro Max trở thành smartphone được người dùng yêu thích nhất năm 2021. Những vị trí tiếp theo thuộc về Samsung Galaxy Z Fold3 (tỷ lệ bình chọn 27,08%), Oppo Find X3 Pro (3,53%) và Asus ROG Phone 5 (3,33%).

Sau vài năm để các flagship Android thử nghiệm thị trường, Apple đã mang tần số quét 120 Hz lên màn hình của iPhone 13 Pro Max. Màn hình này tạo ra khác biệt ngay ở những trải nghiệm thiết lập đầu tiên hay vuốt để mở khóa. Máy cũng tiết kiệm pin hơn nhờ tính năng ProMotion, có thể điều chỉnh tần số quét linh hoạt giữa 10-120 Hz tùy nội dung hiển thị.

Về thiết kế, người dùng có thể cảm nhận sự trau chuốt, tỉ mỉ khi cầm iPhone 13 Pro Max trên tay. So với khung nhôm, mặt kính như Galaxy Z Fold3 hay ROG Phone 5, khung thép không gỉ và màn hình phủ ceramic trên iPhone 13 Pro Max tạo ra sự khác biệt ngay từ vẻ ngoài.

Mặt lưng của iPhone 13 Pro Max sử dụng bộ 3 camera 12 MP với nhiều cải tiến. Trong khi camera chính có cảm biến lớn hơn để thu nhiều ánh sáng, camera góc siêu rộng có khẩu độ rộng hơn, còn camera telephoto trang bị khả năng zoom quang tối đa 3x. Kết hợp những nâng cấp cho phần cứng lẫn phần mềm, iPhone 13 Pro Max là một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất hiện nay, đặc biệt dành cho người thích sáng tạo nội dung trên di động.

Chip xử lý A15 Bionic trên iPhone 13 Pro Max cho hiệu năng vượt trội, có thể chế ngự Genshin Impact, tựa game được gọi là “sát thủ phần cứng” khi đòi hỏi sức mạnh xử lý cao. iOS 15 là chi tiết duy nhất không thể có mặt trên những đối thủ. Ngoài loạt tính năng như phân loại thông báo (Focus) hay Live Text, những yếu tố cốt lõi như độ tối ưu tốt, thời gian cập nhật có thể lên đến 5-6 năm khiến nhiều người lựa chọn iPhone đơn giản bởi chúng chạy iOS.

Với tỷ lệ bình chọn 39% từ độc giả, đại diện của Samsung đã vượt qua 3 đối thủ khác gồm Sony Bravia X90J (33,12%), LG G1 OLED evo (24,58%) và TCL QLED Q726 (3,3%). Có tỷ lệ khá sát sao nhưng kết quả dẫn đầu của model đến từ Samsung là hoàn toàn xứng đáng.

Thuộc dòng sản phẩm TV Lifestyle, điểm nổi bật của The Frame 2021 là thiết kế mô phỏng khung tranh, nhiều lựa chọn khung viền với màu sắc, chất liệu khác nhau. Nhờ đó, thiết bị dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất. Người dùng còn có nhiều tùy chọn bày trí TV như treo tường, dựa vào tường hay gắn vào chân đế với nhiều kích thước, độ cao.

Với công nghệ chấm lượng tử (QLED) trên tấm nền VA, Samsung The Frame 2021 có độ sáng cao và màu sắc rực rỡ. Sản phẩm hỗ trợ hiển thị 10-bit (một tỷ màu) giúp theo dõi nội dung HDR hiệu quả hơn. Đồng thời, chip xử lý Quantum 4K hỗ trợ nâng cấp nội dung độ phân giải thấp lên 4K, bổ sung khung hình giúp chuyển động mượt mà hơn.

Mẫu TV khung tranh của Samsung cũng hỗ trợ tốt trải nghiệm chơi game với tần số quét 120 Hz, công nghệ tự đồng bộ khung hình với máy chơi game PlayStation, tương tự tính năng G-Sync hay Free Sync trên máy tính.

Art Mode với hơn 1.600 tác phẩm nghệ thuật là lý do The Frame được ví như khung tranh. Với tùy chọn này, TV sẽ hoạt động như một bức tranh số khi không sử dụng. Thiết bị tự ghi nhận ánh sáng, màu sắc của môi trường để điều chỉnh thông số sao cho bức tranh hiển thị chân thực nhất. Samsung còn trang bị nhiều cảm biến nhận diện chủ thể, khung tranh sẽ chỉ hiển thị khi phát hiện có người xung quanh giúp tiết kiệm điện, tăng độ bền màn hình.

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2012, Lazada là một trong những sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn nhất Việt Nam.

Trong năm qua, Lazada ghi dấu ấn bởi chất lượng giao vận logistics diễn ra thông suốt ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, những chương trình hỗ trợ cộng đồng – người tiêu dùng – nhà bán hàng diễn ra liên tục, và nội dung shoppertainment – mua sắm kết hợp giải trí thu hút, nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dùng. Nhờ đó, sàn TMĐT này được độc giả bình chọn nhiều nhất với tỷ lệ 42,63%. Những vị trí tiếp theo thuộc về Shopee (36,57%), Tiki (15,09%) và Chợ Tốt (5,71%).

TMĐT là một trong những dịch vụ có tỷ lệ sử dụng cao nhất trong bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài, giúp người dân mua sắm an toàn, tiết kiệm và doanh nghiệp duy trì kinh doanh. Trong bối cảnh dịch bệnh, Lazada đã không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu ngay khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn mạnh, mà còn đảm bảo việc giao hàng đến người tiêu dùng diễn ra thông suốt và an toàn.

Nhờ lợi thế chủ động nguồn lực khi sở hữu công ty giao nhận riêng - Lazada Logistics - sàn TMĐT này có thể tự vận chuyển hơn 80% đơn hàng. Thay vì tập trung dồn hàng hóa vào một trung tâm phân loại duy nhất, sàn này cũng đã thành lập thêm 5 trung tâm phân loại vệ tinh tại các quận Tân Phú, quận 4, thành phố Thủ Đức và huyện Hóc Môn để chia nhỏ lưu lượng hàng hóa, giúp hoạt động vận hành nhanh chóng, thuận tiện.

Lazada cũng chiếm lợi thế với LazMall - hệ thống gian hàng chính hãng, vừa cung cấp sản phẩm uy tín đến người dùng, vừa mang đến thị trường lớn cho nhà bán hàng. Thời gian qua, LazMall đã mở rộng kết nối với nhiều nhà bán hàng uy tín trong nước và quốc tế. Tính đến nay, đã có hơn 32.000 thương hiệu tham gia LazMall tại 6 thị trường Đông Nam Á. Trong đó ở Việt Nam, con số này là khoảng 4.000 thương hiệu, trải rộng khắp các ngành hàng.

Không những vậy, nỗ lực nâng cao trải nghiệm mua sắm bằng sáng kiến shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) từ Lazada đã được người dùng tích cực hưởng ứng. Với hoạt động livestream hàng ngày trên kênh LazLive, game tương tác LazGame & LazCoin và chương trình đại nhạc hội SuperShow phối hợp với các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nước và quốc tế, Lazada đã mang đến trải nghiệm mua sắm khác biệt cho người dùng.

Tại hạng mục cuối cùng, mẫu laptop của Apple được 69,72% độc giả bình chọn, vượt xa những đối thủ gồm Asus VivoBook A15 OLED (13,26%), LG Gram 17 (9,52%) và Lenovo Legion 5 (7,5%).

Cải tiến quan trọng nhất trên MacBook Pro 16 inch 2021 là chip xử lý M1 Pro và M1 Max. Được phát triển trên kiến trúc ARM, chip Apple Silicon mới mang đến hiệu năng mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng. Trong nhiều bài kiểm nghiệm, chip M1 Max đạt điểm số tương đương Intel Core i9-11900K, trong khi công suất điện cần thiết chỉ bằng 1/3.

Không chỉ CPU, GPU của Apple cũng có thế mạnh tương tự. Dù không có nhiều trò chơi để đánh giá năng lực xử lý thật sự của GPU mới, hiệu suất tổng thể của nhân đồ họa do Apple phát triển vẫn tăng đáng kể so với trước đây.

MacBook Pro 16 inch 2021 có thiết kế vuông vức, độ dày và cân nặng nhỉnh hơn so với bản tiền nhiệm, phù hợp với đối tượng người dùng chuyên nghiệp. Bên cạnh 2 cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt, Táo khuyết mang trở lại nhiều cổng kết nối từng bị loại bỏ như cổng sạc nam châm MagSafe 3 với công suất cao hơn, khe cắm thẻ SD và cổng HDMI. Việc có thêm cổng kết nối giúp người dùng không cần sử dụng adapter ngoài.

Nâng cấp tiếp theo trên MacBook Pro 16 inch 2021 nằm ở màn hình với tấm nền Mini LED, gồm những bóng LED siêu nhỏ giúp tạo ra các vùng sáng độc lập tương tự màn hình OLED nhưng không gây hiện tượng lưu ảnh. Màn hình này có tần số quét 120 Hz, công nghệ ProMotion giúp thay đổi tần số linh hoạt dựa trên ứng dụng đang mở. Chuyên trang Tom's Guide đánh giá đây là một trong những laptop có màn hình chất lượng tốt nhất hiện có. Trong các bài kiểm nghiệm, sản phẩm đáp ứng 109,3% phổ màu sRGB, 77,4% DCI-P3.

Đây là lần đầu tiên màn hình trên MacBook Pro có dải khuyết ở giữa tương tự iPhone, bên trong chứa webcam FaceTime với độ phân giải 1080p, chất lượng chụp thiếu sáng tốt hơn nhờ thuật toán của chip xử lý mới. Hệ thống loa trên máy cũng được nâng cấp với 6 củ loa hỗ trợ giả lập âm thanh 360 độ (Spatial audio), bên cạnh 3 micro với chất lượng thu âm tốt hơn.