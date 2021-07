Những sản phẩm kỳ lạ Apple từng ra mắt

Máy in Silentype được Apple ra mắt năm 1979, lên kệ sau đó một năm với giá 599 USD . Đây là máy in nhiệt, dùng giấy độc quyền và có thể in 80 cột ký tự. So với những máy in cùng thời điểm, Silentype nổi bật với giá rẻ, hoạt động êm ái, kích thước nhỏ và tốc độ in nhanh. Ảnh: Wikimedia.