Những phim kinh dị chất lượng của điện ảnh Hàn Quốc

Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị tâm lý với nhiều cú lật ngược tình huống gây sững sờ. Sau A Tale of Two Sisters, đạo diễn kiêm biên kịch Kim Jee Woon tiếp tục gây bất ngờ với khán giả bằng loạt tác phẩm A Bittersweet Life (2005), The Good, The Bad, The Weird (2008), và I Saw the Devil (2010). Nửa cuối thập niên 2000, bộ phim đã được hãng Dreamworks mua bản quyền làm lại, cho ra đời phiên bản Mỹ nhan đề The Uninvited (2009).