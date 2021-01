Những pha lật mặt ấn tượng trên màn ảnh

Tom trong The Girl on the Train (2016): Trong bộ phim, người đàn bà nát rượu Rachel (Emily Blunt) không thể nhớ nổi mình có ra tay sát hại một phụ nữ từng gặp trên tàu hay không. Đồng hành cùng cô trên chuyến hành trình tìm kiếm sự thật ấy là người cũ tên Tom (Justin Theroux). Tuy nhiên, phim dẫn dắt người xem tới chỗ phát hiện ra Tom thực chất đang lợi dụng chứng nghiện rượu của Rachel để lừa cô vào tròng và gánh tội thay cho mình. Ảnh: Universal Pictures.