Những nhà văn giàu nhất thế giới

Elisabeth Badinter, J.K Rowling, James Patterson... là những cây bút "cá kiếm" nhất làng văn, với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đôla.

Xưa nay, nghiệp viết lách vẫn thường mang tiếng xấu là không làm ra nhiều tiền. Hình ảnh các nhà văn nghèo khổ, sống trong cảnh bần hàn nhưng sở hữu khát vọng mãnh liệt được sáng tác nghệ thuật dường như trở thành một ý niệm thông thường trong mắt công chúng. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Nhiều nhà văn thậm chí còn trở thành triệu phú, tỷ phú với khối tài sản đáng mơ ước. Danh sách dưới đây là những tác giả giàu nhất thế giới.

Nhà văn/nhà triết học Elisabeth Badinter. Ảnh: Michel/Le tac.

1. Elisabeth Badinter - 1,3 tỷ đôla Mỹ

Elisabeth Badinter là nhà triết học, tác giả và nhà sử học người Pháp. Badinter được biết đến nhiều nhất với những luận thuyết triết học về nữ quyền và vai trò của phụ nữ trong xã hội. Elisabeth Badinter đọc Giới tính thứ hai (Le Deuxième Sexe) của Simone de Beauvoir khi 16 tuổi. Trong cuốn này, Simone de Beauvoir đã khẳng định: “Người ta không sinh ra là một người phụ nữ, mà trở thành một người phụ nữ”. Lập luận này trở thành cơ sở cho cuốn sách bán chạy đầu tiên của Badinter.

Kết hôn ở tuổi 22, chồng bà, Robert Badinter, một luật sư, trí thức và quan chức chính phủ nổi tiếng đi đầu trong việc xóa bỏ hình phạt tử hình ở Pháp, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1981 đến năm 1986 dưới thời tổng thống François Mitterrand.

Bà đã dạy triết học tại École Polytechnique ở Paris trong 28 năm, mặc dù cho đến nay, bà đã xuất bản ít nhất 30 cuốn sách, một số trở thành sách bán chạy nhất, nhưng sách không phải là nguồn thu nhập chính biến bà thành người đứng đầu danh sách tác giả giàu có nhất.

Elisabeth Badinter là con gái của Marcel Bleustein-Blanchet, ông trùm quảng cáo người Pháp, người đã thành lập Publicis Groupe. Bà được cha mình để lại khoản thừa kế 19 triệu cổ phiếu của công ty.

Nhiều người xem bà là “Nữ trí thức có ảnh hưởng nhất của Pháp”. Giá trị tài sản ròng của Elisabeth Badinter vào khoảng 1,3 tỷ đôla, với số tài sản này bà trở thành tác giả giàu nhất thế giới.

Nhà văn J.K Rowling trở thành tỷ phú nhờ viết văn. Ảnh: Debra Hurford Brown.

2. J.K Rowling - 1 tỷ đôla Mỹ

Tiểu thuyết gia người Anh J.K. Rowling - Joanne Kathleen Rowling đứng vị trí thứ 2 trong danh sách những tác giả giàu nhất thế giới. J.K Rowling - tác giả bộ truyện Harry Potter từng đoạt nhiều giải thưởng và bán được hơn 500 triệu bản (đây cũng là bộ truyện bán chạy nhất trong lịch sử).

Sách đã được chuyển thể thành loạt phim Harry Potter ăn khách mà chính bà đã phê duyệt kịch bản và cũng là nhà sản xuất của hai phần cuối. Và loạt phim Harry Potter với doanh thu gần 7,8 tỷ đôla trở thành một trong những loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Bà cũng viết tiểu thuyết trinh thám hình sự dưới bút danh Robert Galbraith. Tính đến tháng 9/2022, giá trị tài sản ròng của J.K Rowling ước tính là 1 tỷ đôla.

3. James Patterson - 560 triệu đôla Mỹ

James Patterson là một tác giả người Mỹ ngoài viết tiểu thuyết kinh dị, ông còn viết nhiều tiểu thuyết lãng mạn và phi hư cấu, và nhiều phim chuyển thể. Sách của James Patterson đã bán được hơn 400 triệu bản trên toàn thế giới và ông là người đầu tiên bán được 1 triệu bản sách điện tử.

Năm 2016, Patterson đứng đầu bảng xếp hạng các tác giả được trả lương cao nhất của Forbes trong 3 năm liên tiếp, với thu nhập 95 triệu đôla.

Tổng thu nhập của ông trong một thập kỷ ước tính là 700 triệu đôla. Tính đến tháng 9/2022, giá trị tài sản ròng của James Patterson là khoảng 560 triệu đôla, đưa ông trở thành tác giả giàu thứ 3 trong danh sách.

"Ông hoàng kinh dị" Stephen King. Ảnh: Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock.

4. Stephen King - 400 triệu đôla Mỹ

Stephen King là một tác giả nổi tiếng về thể loại hồi hộp, giả tưởng, kinh dị và khoa học viễn tưởng đương đại. Tên Stephen King được nhiều người xem là đồng nghĩa với sự sợ hãi. Ông còn được gọi là “Ông hoàng kinh dị” - chỉ đến vị thế cao của ông trong nền văn hóa đại chúng.

Ông là nhà văn viết truyện kinh dị thành công nhất trong lịch sử, sách của King đã bán được hơn 400 triệu bản trên toàn thế giới, nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình. Trong đó, nhiều phim có doanh thu phòng vé cực khủng như It, nhiều phim đã trở kinh điển của điện ảnh thế giới như The Shawshank Redemption, The Shining, The Green Mile...

Stephen King đã xuất bản 64 cuốn tiểu thuyết, trong đó có 7 cuốn dưới bút danh Richard Bachman và 5 cuốn phi hư cấu. Ông cũng đã viết khoảng 200 truyện ngắn, hầu hết đã được xuất bản trong các tuyển tập sách. Tính đến tháng 9/2022, tài sản ròng của Stephen King ước tính là 400 triệu đôla.

5. Nora Roberts - 390 triệu đôla Mỹ

Nora Roberts là tác giả người Mỹ bán chạy nhất với hơn 225 cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Roberts bắt đầu viết vào cuối những năm 70 và kể từ năm 1999, tiểu thuyết nào của Roberts ra mắt cũng thành sách bán chạy nhất của New York Times ngay. 124 cuốn tiểu thuyết của cô đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của Times, trong đó có 29 cuốn ra mắt ở vị trí đầu.

Tính đến ngày 24/1/2013, tiểu thuyết của Roberts đã dành tổng cộng 948 tuần trong danh sách bán chạy nhất của New York Times, trong đó có 148 tuần ở vị trí đầu bảng. Với 400 triệu bản sách được in, được xuất bản ở 35 quốc gia, người ta thống kê được cứ mỗi phút có 34 đầu sách của Nora Roberts được bán ra.

Gần đây tạp chí The New Yorker gọi Nora Roberts là “tiểu thuyết gia được yêu thích nhất nước Mỹ”. Nora Roberts cũng là tác giả đầu tiên được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng của Hiệp hội Nhà văn Lãng mạn Hoa Kỳ.

Tính đến tháng 9/2022, giá trị tài sản ròng của Nora Roberts là khoảng 390 triệu đô la, đưa cô trở thành tác giả giàu thứ 5 trên thế giới.

MacKenzie Scott (phải) cùng chồng cũ - Jeff Bezos (trái). Ảnh: Taylor Hill/Getty Images.

Ngoại hạng: nữ tỷ phú kiêm tiểu thuyết gia MacKenzie Scott

Trên đây là danh sách 5 tác giả giàu nhất thế giới, nhưng ngoại hạng của danh sách này phải kể đến nữ tỷ phú/nhà văn MacKenzie Scott. Dù là tiểu thuyết gia, sách của MacKenzie không phải là sách bán chạy nhất, cô cũng không kiếm được nhiều tiền tác quyền, không trở thành tỷ phú từ sách mình, nhưng việc giúp chồng đi bán sách của người khác đã giúp cô trở thành một tác giả tỷ phú.

MacKenzie Scott là một tiểu thuyết gia người Mỹ sinh năm 1970 tại San Francisco, California. Cô từng chia sẻ đã rất nghiêm túc bắt đầu sự nghiệp viết lách của của mình từ năm 6 tuổi, tác phẩm đầu tay của cô dày 142 trang, thế nhưng xấp bản thảo đã bị hỏng trong một trận lụt.

Năm 1992, MacKenzie Scott lấy bằng cử nhân tiếng Anh tại Đại học Princeton, nơi cô theo học với tác giả đoạt giải Nobel Văn học Toni Morrison. Cô cũng làm trợ lý nghiên cứu cho Morrison khi bà viết cuốn tiểu thuyết Jazz năm 1992. Toni Morrison đã mô tả MacKenzie là “một trong những sinh viên giỏi nhất mà tôi từng có trong các lớp học viết sáng tạo của mình”.

Cho đến nay, MacKenzie là tác giả của hai cuốn sách. Cuốn tiểu thuyết đầu tay, The Testing of Luther Albright (tạm dịch: Thử nghiệm của Luther Albright) của cô đã giành được Giải thưởng Sách của Mỹ năm 2006. MacKenzie từng nói rằng cô đã mất 10 năm để viết tiểu thuyết này, vì lúc ấy cô đang giúp Bezos xây dựng Amazon và sinh ba đứa con.

Còn Toni Morrison, giáo viên cũ của cô, đã đánh giá cuốn sách là “một cuốn sách hiếm có, một cuốn tiểu thuyết tinh tế làm tan vỡ con tim". Cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô - Traps (tạm dịch: Bẫy) - được xuất bản vào năm 2013 và không gây được tiếng vang lớn.

Dĩ nhiên, những cuốn sách này không phải là nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ của MacKenzie. Cô là nhân viên đầu tiên của Amazon và cũng là vợ cũ của tỷ phú Amazon, Jeff Bezos. Họ gặp nhau năm 1992 và kết hôn vào năm sau đó. Năm 1994, cả hai chuyển đến Seattle và thành lập Amazon. Sau 25 năm chung sống, cặp tỷ phú ly hôn vào giữa năm 2019. MacKenzie và chồng cũ đã có một cuộc chia ly êm đềm, cô nhận được 25% cổ phần của Bezos tại Amazon. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Scott đã ký cam kết cho đi, theo đó cô sẽ cho tặng ít nhất một nửa tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện.

Tính đến tháng 9 năm 2022, giá trị tài sản ròng của MacKenzie Scott là 33,4 tỷ đôla Mỹ. Như vậy, MacKenzie Scott là người phụ nữ giàu thứ ba ở Mỹ và là người giàu thứ 21 trên thế giới. MacKenzie Scott cũng được Forbes vinh danh là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới vào năm 2021 và là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất theo tạp chí Time bình chọn năm 2020.