Những người nổi tiếng bị chỉ trích vì 'blackfishing'

Blackfishing được coi là một dạng chiếm đoạt văn hóa. Nhiều nghệ sĩ da trắng từng bị chỉ trích vì hành động này.

Blackfishing /'blæk.fɪʃ.ɪŋ/ (danh từ): (Tạm dịch) Nhuộm da đen để gây chú ý

Định nghĩa:

Nhà báo Wanna Thompson nói với CNN rằng hành động blackfishing diễn ra khi những người của công chúng có làn da trắng lại cố xuất hiện với hình ảnh của người da đen. Ngoài ra, họ có thể cố ăn mặc hoặc làm kiểu tóc giống người da đen.

Thuật ngữ này nổi lên trên Twitter vào năm 2019, khi nhà báo Wanna Thompson nói rằng cô nhận thấy những người nổi tiếng da trắng đang cố hóa trang thành phụ nữ da đen trên mạng xã hội.

Các nhà phê bình nói rằng blackfishing có thể tạo ra một nghịch lý nguy hiểm là vẻ đẹp và tính thẩm mỹ của người da đen được tôn vinh, nhưng chỉ người da trắng mới được làm và công nhận.

Nhiều ca sĩ, người mẫu nổi tiếng từng bị chỉ trích vì cố nhuộm da đen để gây chú ý. Ví dụ, ngôi sao hiphop Iggy Azalea từng bị buộc tội chiếm đoạt văn hóa của người da đen khi hóa thân thành phụ nữ da đen trong MV âm nhạc I Am The Strip Club.

Kim Kardashian cũng từng bị chỉ trích với hành động tương tự vào năm 2017 - trước khi thuật ngữ blackfishing ra đời. Trong một bộ ảnh để quảng cáo cho sản phẩm trang điểm, Kim Kardashian xuất hiện với làn da đen hơn bình thường. Người mẫu thanh minh rằng cô thực sự có làn da rám nắng, bản thân cô không có ý xúc phạm bất cứ ai.

Ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Bruno Mars đã phải tự bảo vệ mình trước những cáo buộc liên quan blackfishing. Nhiều người cho rằng anh chiếm đoạt văn hóa của người da đen cả trong âm nhạc lẫn ngoại hình. Năm 2018, nhà văn Seren Sensei nói rằng Bruno Mars đang "thể hiện sự mơ hồ về chủng tộc của mình".

Ứng dụng của blackfishing trong tiếng Anh:

- Blackfishing by white girls using make-up products specifically made for black girls is all over Instagram.

Dịch: Việc các cô gái da trắng sử dụng các sản phẩm dành riêng cho các cô gái da đen để nhuộm da, phục vụ cho mục đích gây chú ý đang lan truyền trên khắp Instagram.