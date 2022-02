Những người giữ lửa văn hóa đọc xuyên Tết

Hẹn gặp người thân ở quê sau Tết, hy sinh khoảnh khắc bên gia đình, nhiều bạn trẻ chọn làm việc tại đường sách xuân để phục vụ nhu cầu đọc dịp năm mới.

Các nhân viên của Fahasa chuẩn bị đón khách tham quan lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Chí Hùng.

Tối 31/1, nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh đi chơi, dọn nhà, sắm sửa trong ngày tất niên. Trong khi đó, Quỳnh My, nhân viên Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM hào hứng gửi tới bạn bè phương xa những bức ảnh đông vui tại đường hoa và đường sách Tết 2022. My là một trong số nhân viên các nhà xuất bản, công ty phát hành làm việc xuyên Tết để phục vụ người yêu sách.

Điểm đến tinh thần không thể thiếu của người dân TP.HCM dịp Tết

Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần Tết 2022 diễn ra từ ngày 29/1 đến 4/2 (tức 27 tháng chạp năm Tân Sửu đến mùng 4 Tết Nhâm Dần) với chủ đề “Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái”.

Lễ hội trưng bày khoảng 50.000 tựa sách của các đơn vị xuất bản, phát hành trên địa bàn thành phố. Khu vực trưng bày được thiết kế với không gian tọa lạc tại 3 cung đường gồm Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi.

Bên cạnh đó, đường sách Nguyễn Văn Bình cũng mở cửa xuyên Tết với sự hoạt động của một số gian hàng và không gian được trang trí rực rỡ.

Đây là hoạt động thường niên của thành phố nhằm tạo không gian văn hóa, giải trí cho người dân và du khách thưởng lãm trong dịp Tết cổ truyền nhiều năm qua.

Hình ảnh tại đường sách Nguyễn Văn Bình ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Đinh Thanh Thủy.

Để có được không gian tinh thần ấy, nhiều người đã làm việc xuyên Tết. Năm nay, Huỳnh Nguyễn Anh Thư (25 tuổi, quê ở An Giang, nhân viên Công ty Phương Nam) làm việc trong 10 ngày (thu ngân) tại đường sách. Đây là lần thứ hai Thư đi làm xuyên Tết.

Về quê ăn Tết cùng gia đình là thói quen, nếp của nhiều người Việt khi đi học, làm xa quê. Ngược với số đông, hai năm nay, Thư ở lại làm việc ở đường sách Tết để phục vụ bạn đọc.

Có hai lý do giữ chân Thư lại đường sách xuân. Thứ nhất, cô muốn trải nghiệm và hòa mình vào không khí nhộn nhịp xuân yên vui, ấm áp cùng người dân TP.HCM. Thứ hai, cô muốn bản thân trau dồi thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm mới, lạ tại đường sách, như: Giao lưu với tác giả nổi tiếng, giao lưu trao đổi, tư vấn sách đến bạn đọc nhiều quyển sách hay, sách bán chạy gần đây…

Thư đã sắp xếp công việc với gia đình, rằng sau Tết, nhất định sẽ về thăm cả nhà. “Tuy có buồn, gia đình không phản đối. Mọi người đều muốn tôi được trải nghiệm điều mới mẻ”, Anh Thư nói.

Tết Nhâm Dần là năm thứ ba mà Quỳnh My (nhân viên truyền thông Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM) làm việc tại đường sách xuân. My sẽ trực từ ngày 27 tháng chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 3 Tết Nhâm Dần.

My nói: “Tết là dịp sum vầy bên gia đình nhưng trong không khí hòa mình đón Tết ở TP.HCM năm nay, tôi và các đồng nghiệp cũng sắp xếp luân phiên nhau làm việc, phục vụ bạn đọc và khách tham quan, vừa lo nhiệm vụ chu toàn cho gia đình”.

Đang độc thân nên My có thể sắp xếp ổn thỏa thời gian giữa công việc và gia đình. Cô cho biết năm nay sẽ gói ghém mọi điều thật đơn giản, tranh thủ thời gian đi làm và đón Tết cùng gia đình trong sự ấm cúng.

Khi được hỏi về quyết định không nghỉ ngơi ngày Tết, Quỳnh My nói cô cũng như mọi người đều muốn đón Tết an nhàn cùng người thân. Nhưng cô cũng muốn chứng kiến niềm vui và hạnh phúc của những vị khách đến tham quan và mua sắm tại đường sách Tết 2022. “Đó là tinh thần và điểm đến không thể thiếu ở TP.HCM”, My khẳng định.

Bùi Đình Nguyễn (26 tuổi, sinh sống tại TP.HCM, làm việc tại Nhà sách Phương Nam) nói khi làm việc xuyên Tết, anh không chỉ có thêm thu nhập mà khoảng thời gian này còn mang lại nhiều trải nghiệm bổ ích.

“Mình gặp nhiều người hơn, có thể nâng cao khả năng giao tiếp và linh hoạt hơn trong quá trình làm việc để giúp ích cho thăng tiến sau này”, Nguyễn tâm sự.

Gia đình Nguyễn ăn Tết tại TP.HCM, anh đi làm theo ca nên ngoài giờ làm việc, vẫn có khoảng thời gian bên cạnh người thân, cũng như đi chúc Tết ông bà.

Nhân viên Công ty Phương Nam xếp sách phục vụ bạn đọc tại lễ hội đường sách. Ảnh: Chí Hùng.

Hạnh phúc khi nhìn mọi người tìm đến sách trong dịp Tết

Tại đường sách Nguyễn Văn Bình, trong 6 năm qua, Công ty Phương Nam luôn đồng hành trang trí và thực hiện các chương trình xuyên Tết. Bà Ngô Kim Thủy - Giám đốc kinh doanh sách, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - cho biết ngay từ trước Tết, Phương Nam đã chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các mặt hàng, đặc biệt là sách hay.

“Rất cám ơn nỗ lực của nhân viên Phương Nam khi đã xắn tay vào làm. Các bạn không về quê, không được nghỉ Tết cùng gia đình. Để có hoạt động chung của đường sách, của thành phố dịp Tết, cần những người hy sinh như vậy”, bà Thủy chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn.

Tôi hạnh phúc khi nhìn dòng người hân hoan đến lễ hội đường sách. Một niềm vui khó tả sau thời gian dài người dân TP.HCM đương đầu và cố gắng đẩy lùi dịch Covid- 19. Quỳnh My, NXB Tổng hợp TP.HCM

Khi được hỏi cảm xúc trong những ngày làm việc ở đường sách xuân, Bùi Đình Nguyễn, nhân viên Công ty Phương Nam, nói: “Mình luôn thấy hào hứng khi đi làm xuyên Tết. Khi thấy đường sách trang trí mỗi năm đều rất đẹp, bản thân mình đã thấy nhộn nhịp, rộn ràng đón chào năm mới”.

Nguyễn không quên gửi lời chúc người đi du xuân một mùa Tết an toàn, nhiều sức khỏe và thành công; chúc bạn đọc tìm được những quyển sách hay và ý nghĩa.

Với Quỳnh My, cô xúc động vì được chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng niềm vui trong ánh mắt của mọi người. Cô nhân viên Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM thấy hạnh phúc khi nhìn dòng người hân hoan đến lễ hội đường sách. Một niềm vui khó tả sau thời gian dài người dân TP.HCM đương đầu và cố gắng đẩy lùi dịch Covid-19.

“Mình cảm thấy ấm áp trong lòng khi chứng kiến những nụ cười trong ánh mắt của rất nhiều bạn đọc khi đến đây tham quan, tạo nên không khí Tết sách. Làm xuyên Tết cực nhưng ý nghĩa, những quyển sách được bạn đọc mang về nhà làm món ăn tinh thần không thể thiếu”, Quỳnh My chia sẻ cảm xúc khi mình đã góp phần mang lại niềm vui tinh thần cho mọi người trong dịp Tết.